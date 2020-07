Alcàntera de Xúquer inverteix 145.000 euros en estalvi energètic, asfaltat de carrers i el mobiliari de la biblioteca

Print This Post

Alcàntera de Xúquer ha protagonitzat una inversió de gran rellevància al casc urbà. Els plans d’inversió de la Diputació de València, a través de Cooperació Municipal i Cohesió Territorial, ajuden a millorar les infraestructures i la qualitat de vida de les diferents localitats de la Comunitat Valenciana.

En aquest pla està immersa la localitat d’Alcàntera de Xúquer i gràcies a això en els últims mesos s’han pogut escometre diferents obres al municipi encaminades a millorar el bon funcionament de la localitat en diferents àmbits. Segons comenta l’alcalde del municipi, Julio García “Moltes d’elles eren necessàries i sol·licitades pels veïns i veïnes de la localitat i estem orgullosos d’haver-les dut a terme i de poder oferir-los una qualitat de vida més òptima perquè aquest és un dels principals objectius en el full de ruta del consistori”.

Entre les actuacions que s’han realitzat a Alcàntera de Xúquer es poden observar en primer lloc la substitució de l’enllumenat públic, adaptant-lo a un nou sistema que estalvia energia, que contamina molt menys i que a més genera un descens de la despesa de més del 55% anual en la factura de la llum, suposant una rebaixa de la llum per als habitants d’Alcàntera. Per a aquesta obra es va realitzar un desemborsament de 107.604 euros. En segon lloc, s’ha dut a terme el fresat i la reposició de l’asfalt al carrer Verge del Puig i a Sant Domènech per un valor de 19.345 euros. Finalment, l’última obra que s’ha fet al municipi ha estat la instal·lació del mobiliari nou a la primera fase de la Biblioteca Municipal, que ha tingut un cost de 18.049 euros.