Alcàntera de Xúquer inverteix 20.000 euros en la instal·lació de càmeres per a controlar el trànsit

En la línia del model de ciutat intel·ligent (SMART City) pel qual aposten tant l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer com les institucions provincials, s’ha aconseguit donar un nou impuls per a la seguretat ciutadana dels veïns d’aquesta localitat de la Ribera. Amb una subvenció de 20.000 euros per part de la Diputació de València, el Consistori d’Alcàntera de Xúquer ha instal·lat un circuit de càmeres de trànsit que cobriran les dificultats de les quals disposava el cos de policia local per a detectar conductes irresponsables en la carretera, així com identificant als autors d’actes vandàlics en mobiliari urbà o controlant l’abocament incontrolat de residus en zones transitades.

En paraules de l’alcalde de la localitat, Julio García: “Això suposarà un impacte molt positiu per a Alcàntera de Xúquer en tots els sentits, tant econòmic, com cívic i visual. Un poble cuidat és fruit d’una correcta consciència ciutadana i d’aquest tipus de mesures per a controlar els comportaments indisciplinats. Continuarem treballant per a sumir-nos en aquesta interessant tendència de les ciutats intel·ligents. Segur que ens brinda molts beneficis, a més de l’oportunitat d’evolucionar cap a un futur molt més sostenible”. A més, l’alcalde va molt més enllà amb la concepció que té el seu equip de govern sobre les ciutats intel·ligents: “Tradicionalment, s’ha definit una Ciutat Intel·ligent com un nucli urbà que fa servir les seues comunicacions per a fer que tant la seua infraestructura crítica, com els seus components i serveis públics siguen més interactius, eficients i la ciutadania puga ser més conscient. Nosaltres ho ampliem. Creiem que una ciutat es pot considerar com a intel·ligent quan les inversions en capital humà i social i en infraestructura de comunicació fomenten activament un desenvolupament econòmic sostenible i una elevada qualitat de vida, amb una sàvia gestió dels recursos”.