Alcàntera de Xúquer inverteix 26.000 euros en la millora dels carrers Jaume I i Jaume Roig

Alcàntera de Xúquer ha emprés en els darrers mesos una renovació intensa i exhaustiva de dos carrers importants de la localitat, el carrer Jaume I i el Jaume Roig. Les obres van haver de ser interrompudes per la pandèmia de la COVID-19 però s’ha aconseguit la seua finalització amb èxit en el municipi que dirigeix ​​Julio García. La remodelació ha consistit en una reforma de les voreres, que havien quedat desgastades i obsoletes, i també una reforma de la xarxa d’aigua potable, així com l’execució de guals permanents per als vianants. El projecte ha estat possible gràcies a les subvencions i al finançament de les obres SOM / 2018 i en total ha tingut un cost per al consistori de 26.000 euros. “És una obra que feia falta i al final, gràcies a la feina que s’ha fet, l’hem pogut finalitzar. Aquests carrers estaven bastant desgastats i necessitaven una reforma. Hem anat canviant totes les canalitzacions antigues per modernes, s’ha substituït la uralita pel PVC i hem posat a cada cantonada claus de pas perquè, en cas de produir-se un trencament, no es tinga que tallar tota l’aigua del carrer.

Aquestes actuacions serveixen per reforçar el vincle que té aquest consistori amb el propòsit de fer d’Alcàntera de Xúquer una població millor, més moderna i que s’adapte als temps actuals”, ha assenyalat Julio García, alcalde de la localitat.