Alcàntera de Xúquer ja disposa de la seua nova escoleta infantil per a alumnat de 0 a 3 anys

És una realitat. Una pública i gratuïta realitat. L’escoleta infantil d’Alcàntera de Xúquer ja està en marxa, després d’uns últims mesos de preparatius. El centre, que anirà destinat a la cura i educació de xiquets i xiquetes d’entre 0 i 3 anys de la localitat, serà totalment gratuït i públic, tindrà una capacitat per a 33 xiquets i xiquetes i comptarà amb 2 professores i 2 educadores. Un fet molt esperat per tots i totes les habitants del poble, ja que aquesta serà la primera escola infantil d’aquest tipus de la zona. El centre ‘El Xúquer’ ha sigut disposat en un edifici que anteriorment ja va ser punt d’educació en el municipi. Tan sols hi ha hagut que adequar-ho, com així ho exigeixen les normes de la Conselleria d’Educació. L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha condicionat l’espai canviant el color de les seues parets a tons més neutres i pastís, donant un aire més relaxat, cobrint de moqueta el sòl que, des de l’anterior reforma estava amb una textura dura i s’ha separat els ambients de les classes dividides des dels 0 als 3 anys, en unes reformes que han rondat els 10.000 euros de pressupost.

La resta de l’adequació ha corregut a compte de la Conselleria, ja que s’ha traslladat mobiliari, material escolar i altres objectes per a l’aprenentatge dels escolars. Des de l’alcaldia, Julio García exposa la necessitat que tenia la població d’aquest servei que, segur, millorarà la qualitat de vida dels seus veïns: “Ho teníem pendent des de la legislatura passada. Li ho devíem al nostre poble. Ara ja és una realitat. Alcàntera de Xúquer és referència en matèria d’educació infantil. Per part nostra, toca continuar treballant per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i vetlar perquè els nostres joves cresquen tan bé com siga possible”.