Alcàntera de Xúquer recapta 940 euros per a la lluita contra el càncer

Alcàntera de Xúquer va eixir al carrer i va caminar per a lluitar contra la malaltia del càncer. La primera marxa solidària organitzada per la Regidoria de Sanitat de l’ajuntament que dirigeix Julio García va comptar amb un excel·lent suport i va aconseguir recaptar exactament 940 euros, que aniran destinats íntegrament a l’Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer, amb la qual s’afavorirà la investigació científica contra una malaltia excessivament present en la societat. La regidoria alcantarera va voler agrair en l’acte la participació també d’empreses que, amb aportacions econòmiques o de material, van fer possible la recaptació de la marxa, cas de Air Conect, Frutas Hernara, Mieles Llovell, Sarrimar, Isidoro Bolinches i Consum.

Els aliments que van sobrar (que es van aportar per a avituallar als participants) han estat lliurats a un centre social. “Alcàntera respon. La iniciativa pretenia conscienciar contra una malaltia devastadora que precisa de rinvestigació per a deixar-la enrere i el poble de Alcàntera, com sempre, ha respost. Això ens omple de força per a donar-li continuïtat al projecte”, afirma l’alcalde d’Alcàntera de Xúquer, Julio García.