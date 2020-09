Alcàntera de Xúquer reforça el servei de neteja per a combatre la pandèmia

Sense descans contra la pandèmia del Covid-19. L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer que dirigeix Julio García ha posat en marxa un pla de xoc per a fer front al virus a través d’una intensificació del servei de neteja. Sota el lema “Alcàntera neta”, el consistori amplia els seus recursos de neteja, augmentant fins a huit els operaris que s’encarregaran de les diferents tasques de desinfecció i posada a punt de les estades municipals, així com dels espais de vida col·lectiva. Segons expressa l’alcalde, Julio García: “El Covid-19 ens obliga a extremar la neteja dels locals municipals i de les vies públiques i a cada moment hem de prendre unes mesures en funció de l’evolució de la pandèmia. A part d’aquestes accions, les administracions superiors dictaminen les mesures de neteja a dur a terme en aquests edificis. Però a més, l’ajuntament, dins de les seues competències, està estudiant la reorganització de la neteja per torns del CEIP Cervantes perquè es complisca el protocol de la neteja, fent tot l’humanament possible per a actuar en conseqüència i donar l’adequada resposta”. Des del principi de l’Estat d’Alarma, Alcàntera de Xúquer s’ha caracteritzat per polítiques proactives per a lluitar de forma dirigida contra la pandèmia, amb múltiples accions municipals per a garantir la seguretat dels veïns i veïnes de la localitat.

