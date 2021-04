Alcàntera de Xúquer tanca files contra la despoblació

Connect on Linked in

Des de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer són molt conscients que un dels problemes que més poden influir negativament en el seu desenvolupament en el futur és la despoblació. Com a tendència a l’alça, és un problema que cada vegada més amenaça a la integritat als pobles xicotets de tota Espanya. Alcàntera no és una excepció. Des de l’any 1990 ha vist com ha perdut quasi 300 habitants, passant dels 1531 als 1290 en el cens de l’any 2019. Per això, el consistori porta treballant des de fa anys contra aquest gran problema social per al poble i recentment ha mantingut una reunió amb l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, María Consol Alfons, amb la finalitat de construir sinergies i trobar eines que ajuden a impulsar l’economia dels municipis en risc de despoblació.

Per a l’alcalde de la localitat, Julio García, és clau mantindre activa l’agenda contra aquest greu problema: “És un dels reptes que més ens preocupa. La demografia ens ho demostra i no podem quedar-nos parats. Hem de fer molt més i oferir molt més que una ciutat gran per a mantindre i convèncer als nostres veïns. I per a això estem treballant”.

En aquest projecte de lluita contra la despoblació participen també els organismes LABORA i AVANT, que articulen i posen en marxa totes els elements i fórmules necessàries perquè les persones que vulguen fer del seu municipi el seu mitjà de vida, puguen fer-ho amb dignitat i qualitat vital.