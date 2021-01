Alcàntera de Xúquer trasllada al Govern d’Espanya les seues propostes inicials per a l’obtenció de fons europeus

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha respost a la petició formulada pel Ministeri de Transició Ecològica per a municipis de menys de 5.000 habitants, presentant tres projectes per un import de 1.250.000 euros. La regeneració urbana i la digitalització eficiència energètica d’edificis han estat les matèries tractades pel consistori.

En primer lloc s’ha presentat un projecte de rehabilitació i regeneració urbana per millorar l’accessibilitat i eficiència energètica dels immobles que tenen mancances. Es preveuen millores de façanes i vestíbuls i mesures per estalviar energia. D’altra banda, també s’ha plantejat al Govern d’Espanya una proposta de digitalització de l’arxiu històric del municipi i de tots els expedients administratius que encara estan en format paper. Per finalitzar, es proposa també un projecte per dotar els edificis municipals de fonts de generació d’energia renovables, amb l’objectiu de reduir la petjada de carboni i la factura energètica. “En matèria de fons europeus no podem quedar-nos enrere, és una oportunitat històrica per al nostre país i Alcàntera de Xúquer està preparada per sol·licitar i executar els fons de manera eficient. Si, a més, ho fem presentant propostes que lluiten contra el canvi climàtic i que afavoreixen la digitalització de l’administració pública com a forma de promoció de la transparència municipal, a Alcàntera de Xúquer podem estar satisfets perquè anem pel bon camí”, ha assenyalat Julio García , alcalde de la localitat.