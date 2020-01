Alcàntera inverteix 41.000 euros en un nou cotxe elèctric per a la Policia Local

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer que dirigeix Julio García ha adquirit un Hyundai Kona per a la Policia Local, en el qual ha invertit 41.000 euros però que li permetrà reduir sis vegades els 250 euros que mensualment gastava en combustible, col·laborant a més contra els efectes devastadors del canvi climàtic. El consistori ha volgut donar resposta a les necessitats de la població amb l’adquisició d’un vehicle que permetrà patrullar tant pel nucli urbà com pel terme rural, ja que es tracta d’un SUV enormement equipat. La versió 100% elèctrica del model es comercialitza en potències de 100kW o 150kW (l’equivalent a 136 i 204 CV en motors de combustió) i amb bateries d’entre 39,2kWh i 64kWh. La seua bateria de polímer d’ions de liti proporciona una memòria de sensibilitat més baixa, excel·lent eficiència de càrrega i descàrrega i una increïble potència.

L’adquisició del nou vehicle policial ha sigut possible gràcies a una subvenció de 17.000 euros de la Diputació de València, que l’equip de govern de Julio García ha complementat amb la resta fins als 41.000 euros que val el cotxe. Compta amb una autonomia que se situa pròxima als 500 quilòmetres, la qual cosa permet una gran mobilitat “però el més important és que continua amb la nostra política d’emissions reduïdes o nul·les, una de les claus del nostre pla per a Alcàntera de Xúquer. Estem obligats a lluitar contra els efectes de la contaminació i ho hem de fer tant des dels nuclis de població xicotets com des de les grans ciutats. Tots hem de demostrar compromís amb el medi ambient”, subratlla l’alcalde, Julio García.

Alcàntera compta amb un cos policial mancomunat amb Càrcer però en aquesta ocasió s’ha adquirit el cotxe només per a la seua Policia Local i per això s’ha assumit la inversió econòmica. La policia conjunta de Càrcer i Alcàntera de Xúquer ha aconseguit en els últims anys ampliar l’horari de cobertura i prestar una major assistència als seus habitants. Compta conjuntament amb un vehicle policial elèctric gràcies a una política de sostenibilitat i estalvi energètic dut a terme per tots dos municipis. L’aposta pels vehicles elèctrics es fa amb un objectiu mediambiental, el de reduir les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera però a més també suposa un alt estalvi econòmic per als dos consistoris. El model de cotxe elèctric que es va obtindre va ser un Nissan Leaf 100% elèctric, sent un dels primers exemplars que es va matricular per a la Policia Local en la Comunitat Valenciana.