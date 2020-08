Alcàsser anul·la les taxes 2020 del mercat i les terrasses i torna els imports cobrats fins ara

L’Ajuntament d’Alcàsser ha finalitzat el procés de tornar els imports de les taxes 2020 cobrats a les parades del mercat ambulant i a les terrasses dels locals d’hostaleria en la via pública. Esta mesura forma part del Pla de Xoc contra la Covid-19 aprovada pel consistori per a ajudar a fer front a la nova realitat donant tot el suport als petits negocis que han sofert la crisi. Des de l’inici d’any, s’havia cobrat ja una part de les taxes de les quals s’ha fet la devolució, un total de 6.500 euros. D’estos, 3.000 corresponen a les més de 50 parades del mercat ambulant, i els 3.500 restants pertanyen a la taxa per ocupació de la via publica de les terrasses dels bars. La part proporcional que restava del que queda d’any, 12.000 € del mercat i 15.000 de les terrasses ha quedat anul·lat el seu cobrament. Esta mesura se suma a altres com les ajudes i subvencions a autònoms afectats per la Covid-19 a dintre del Pla de Xoc, buscant minimitzar en la màxima mesura possible l’afectació de la crisi al teixit empresarial local i mostrant el suport de l’Ajuntament a l’economia local. Eva Zamora, alcaldessa de la localitat, ha assenyalat la “importància d’estes mesures que poden paréixer menudes administrativament, però són una ajuda important per a les persones que porten endavant un negoci”. Es tracta, així, “d’una més de les mesures que des de l’Ajuntament hem engegat amb el Pla de Xoc, posant a l’abast de qui ho necessite totes les ferramentes de les quals disposem des de l’administració municipal per a ajudar en tot el que podem a minimitzar els efectes de la pandèmia”.

Relacionats