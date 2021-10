Alcàsser aposta per la cultura amb una programació per a tots els públics

Connect on Linked in

Concerts, gastronomia, cinema o teatre, les propostes de l’agenda cultural de tardor d’Alcàsser

L’Ajuntament d’Alcàsser continua amb la seua aposta per la cultura, i ho fa amb una completa programació de la seua agenda cultural de tardor pensada per a tots els públics. Concerts, teatre, cinema familiar o la tradicional ‘Fira Sabers i Sabors’ són algunes de les propostes que Alcàsser acollirà durant els mesos d’octubre, novembre i desembre.

La regidora de Cultura, Cristina Lucendo, s’ha mostrat satisfeta amb l’elaboració “d’una programació que està pensada per a tots els públics i per a tots els gustos i que, a més, complirà amb totes les mesures higièniques i de seguretat”. Per part seua, l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha animat a tota la ciutadania “a continuar gaudint de la cultura. Des de l’Ajuntament sempre hem apostat per continuar impulsant activitats culturals, perquè no només hem tingut clar que la cultura és segura, sinó que és també essencial”.

Així, aquest mes d’octubre, Alcàsser no només acollirà un homenatge a Berlanga amb la projecció de la pel·lícula ‘Bienvenido Mr. Marshall’ – 16 d’octubre a les 19.00 h al Centre Cultural – sinó que el 30 d’octubre, a les 19.00 h, al parc Germans Almudéver Mateu, serà el torn de l’homenatge a José Almudéver. Així mateix, el cap de setmana del 22 al 24 d’octubre, Alcàsser es prepara per a viure una nova edició de la ‘Fira Sabers i Sabors’ on la gastronomia i el comerç local seran els protagonistes, i en la qual no faltarà la música del Grup de Metalls de la SOMU Santa Cecília d’Alcàsser.

A més, els veïns i veïnes gaudiran de la Colla Guirigall amb el seu concert ‘Retrobem’ – 17 d’octubre a les 12.00 h –; i tindran l’oportunitat d’assistir tant a la conferència sobre el llibre ‘La violència política contra les dones 1936-1953 – 29 d’octubre a les 19.30 h – com del cinema familiar ‘Los mosqueperros’ – 30 d’octubre a les 19.00 h –. Tots els actes tindran lloc al Centre Cultural.

El mes de novembre arrancarà amb una actuació de circ ‘Save the temazo’, el dissabte 6 a les 19.00 h a la plaça del Castell, així com amb el concert ‘Món d’esperances’ de l’Orquestra Simfònica de l’Escola de Música d’Alt Rendiment, dirigida per Cristóbal Soler (21.00 h al Centre Cultural). Però això no és tot, ja que la música inundarà Alcàsser de la mà de la Trobada de Corals – 7 de novembre a les 12.30 h al Centre Cultural –; la Dansà de Carrer – 13 de novembre a les 19.00 h a la plaça del Castell –; i el concert de la SOMU Santa Cecília d’Alcàsser – 21 de novembre a les 13.00 h a la plaça del Castell –.

Quant a les projeccions de pel·lícules, Alcàsser seguirà amb el seu particular homenatge a Berlanga amb el cinefòrum de ‘La escopeta nacional’ (14 de novembre) i ‘Todos a la cárcel’ (27 de novembre). Totes dues projeccions seran a les 19.00 h al Centre Cultural.

Finalment, durant el mes de novembre, el municipi també acollirà les Jornades contra la Violència de Gènere amb la representació teatral ‘Threesome’ (divendres 19 a les 19.00 h); l’obra de teatre ‘El hombre sin tiempo’ (dissabte 20 a les 20.00 h) i ‘Xavi Castillo amb la bíblia’ (diumenge, 28 a les 19.00 h). Totes les representacions serà al Centre Cultural. A més, el diumenge, 21 de novembre, serà el torn de la Run Càncer, que arrancarà a les 10.30 h des del poliesportiu.

Finalment, per al mes de desembre, s’han programat dos teatres musicals per a gaudir en família. D’una banda, el dissabte 4 de desembre, a les 19.00 h, serà el torn de ‘Alicia’; mentre que el dissabte 11, també a les 19.00 h, arribarà ‘Pinotxo’. Tots dos es representaran al Centre Cultural.

Més endavant, el 17 de desembre, a les 18.00 h, serà el torn de la Gala Solidària de la diversitat funcional al Centre Cultural. La programació cultural de desembre finalitzarà amb tres concerts, que també tindran lloc al Centre Cultural: Coral Polifònica d’Alcàsser (18 de desembre a les 19.00 h); SOMU Santa Cecília d’Alcàsser (19 de desembre a les 12.30 h); i Grup de Metalls de la SOMU d’Alcàsser (26 de desembre a les 13.00 h).