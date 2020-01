ALCÀSSER aprova el pressupost per al 2020

Print This Post

Els comptes municipals aprovats al ple municipal del mes de gener augmenten la despesa en partides socials i innovació, incrementen les partides de serveis i congelen per 5è any consecutiu els impostos, taxes i preus públics.

El pressupost municipal aprovat el 22 de gener per a l’exercici 2020 arriba a la xifra total de 6.759.253,94 euros, augmentant en un 5,2 % respecte al 2019

El govern municipal ha presentat i aprovat uns comptes que suposen la consolidació d’un model que posa l’accent amb els qui més ho necessiten, a l’hora que aplica una gestió eficaç i equilibrada. Aquesta estabilitat pressupostària també ens permet accedir, com ajuntament que compleix la regla del gasto a importants subvencions de la GVA i de la Diputació de Valencia, destinades a inversions , a l’igual que hem fet des de 2015.

Ara, amb el pacte de governabilitat entre el PSPV-PSOE i Ciudadanos, podrem dur a terme molts dels reptes que tenim per davant per a continuar modernitzant el nostre poble i permetent que millorem els serveis.

Les partides destinades a polítiques per a les persones continuen sent els pilars de l’acció de govern amb increments en les partides de:

Politiques actives d’Ocupació: s’incrementa el 110% per a l’oferta anual de cursos i tallers per a la Formació Ocupacional dirigida a les persones desocupades .

Serveis Socials incrementant i triplicant respecte a l’exercici anterior la plantilla professional de Serveis Socials Generals Municipals per adaptar-la a la ràtio assistencial que ens correspon a un poble de 10.000 hab., així com atendre noves demandes dels nostres serveis i revertir part dels ingressos municipals en millorar la vida de les persones que travessen una etapa difícil.

Seguretat Ciutadana amb l’increment d’una plaça d’Agent de Policia Local, per arribar a la rati de Policia Local per seria aconsellable .

Cultura amb una partida destinada a millorar el servei tècnic audiovisual del Centre Cultural.

Joventut (27%) per a ampliar l’oferta d’oci juvenil alternatiu, educatiu i saludable.

Participació ciutadana, destinant 60.000 € de les IFS per als propers Pressupostos Participatius, la qual cosa permetrà la posada en marxa de noves inversions a iniciativa de la ciutadania.

Esport, amb l’increment de la quantia destinada als serveis de l’Escola Municipal Esportiva pel creixement considerable que ha tingut la mateixa.

Medi Ambient, on seguim implementant recursos per seguir la línia encetada en l’anterior legislatura de sostenibilitat i transició energètica

Promoció i el Desenvolupament de l’Economia local, s’ha introduït una nova partida destinada a millorar la dotació dels polígons industrials per a atraure la implantació de noves empreses i dinamitzar l’obertura de noves possibilitats de negoci .

I per a fomentar l’associacionisme d’àmbit econòmic i comercial local s’ha incrementat un 150% l’import de les subvencions destinades a afermar el comerç local i de proximitat.

L’Àrea d’Urbanisme i Serveis, augmenta la partida que es destina a la millora de l’entorn, manteniment de parcs i jardins, la neteja de carrers, la recollida de residus i desinsectació.

Les inversions per a l’exercici 2020 tenen com a novetat l’actualització de la Plaça d’Espanya i la seua modernització com a espai públic.

Alcàsser inicia l’any ja amb un pressupost aprovat i llest per a la seua execució amb la clara intenció de que servisca per millorar la qualitat de vida del nostre veïnat.