Alcàsser aprova un romanent de més de 2,7 milions que destinarà a inversions i ajudes

L’Ajuntament d’Alcàsser ha aprovat, en ple, una modificació de crèdit amb l’objectiu de destinar part del romanent positiu de 2020 a inversions i ajudes per al municipi.

En total, s’invertirà 2.709.000 € a actuacions de millora en edificis públics, promoció de l’ocupació, ajudes a sectors afectats per la crisi sanitària o a accions de millora d’urbanisme, entre altres.

Segons ha explicat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, després de la liquidació del pressupost municipal de 2020, amb un resultat de 2.230.013,48 € de superàvit, i 5.674.792,50 € de romanent positiu de tresoreria, han aprovat aquesta modificació de crèdit de més de dos milions d’euros per a continuar impulsant actuacions que milloren la vida dels veïns i veïnes del municipi. Així, a més de destinar 150.000 € per al Pla d’Ocupació Local, s’invertirà més de 300.000 € tant per a ajudes a persones autònomes i micropimes, com per a ajudes al comerç local i accions i actes que contribuïsquen a la seua revitalització. Enguany es posaran en marxa els pressupostos participatius per als quals es destinaran 45.000 €.

Les actuacions en l’espai públic seran les que més inversió reben. En aquest sentit, es preveu l’adequació i pavimentació de l’avinguda Torrent (134.000 €), la reordenació del trànsit als carrers Colón – Picassent – Ricard Hernández (200.000 €), el pavimentat en Artal de Foces (111.000 €), l’adequació al voltant del Matadero (250.000 €) i en Antic Regne de València (175.000 €), així com la millora de l’accessibilitat en les voreres del nucli urbà i l’eliminació de voreres i pavimentat de Francesc Martorell.

La resta de la inversió serà, d’una banda, per a actualitzacions d’espais municipals, com la pista de pàdel, el Trinquet, Serveis Socials, els Jubilats, l’aulari de formació bàsica, el Mercat, la reguarda de la Policia Local, els Magatzems de la Brigada o la substitució de finestres a la casa consistorial per a una millor eficiència energètica.

I, per un altre, per a projectes de gran envergadura com el de la nova Biblioteca; la compra de l’immoble de la reguarda de la Policia Local; el lloguer de les aules prefabricades de l’IES; o el col·lector de pluvials que solucionarà les inundacions que es produeixen al carrer Santa Trinitat.