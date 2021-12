Alcàsser celebra la seua Gala Solidària en favor de Creu Roja i Cáritas Diocesana

Print This Post

La Gala Solidària dels Programes Municipals de Diversitat Funcional, de Majors i de Dona tindrà lloc aquest divendres a les 18 hores

En els dies en què la solidaritat i els bons propòsits impregnen els nostres carrers de l’esperit nadalenc, el municipi d’Alcàsser se suma amb l’organització d’una nova edició d’un dels seus esdeveniments més esperats.

Es tracta de la Gala Solidària dels Programes Municipals de Diversitat Funcional, de Majors i de Dona, un acte en el qual les alumnes d’aquestes iniciatives inclusives que s’impulsen des del Consistori esperen amb il·lusió per a mostrar tot allò aprés durant l’any i que compta amb una gran assistència de familiars, amics i veïns.

L’edició d’enguany tindrà lloc divendres que ve, 17 de desembre, a les 18 hores en el Centre Cultural i comptarà amb la col·laboració altruista de la Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser. A més, es rifarà la manualitat que han fet conjuntament totes les alumnes i la recaptació es destinarà a les ONG locals Creu Roja i Cáritas Diocesana.

L’alcaldessa Eva Zamora valora molt positivament la celebració d'”una gala molt entranyable i que pretén ajudar als qui més ho necessiten en unes dates especialment assenyalades”. “Els veïns i veïnes d’Alcàsser demostren, cada any, que el nostre municipi sempre fa costat als col·lectius més vulnerables”, destaca.

Paqui Abella, regidora de Benestar Social, incideix en què “se seguiran totes les mesures anticovid establides per les autoritats per a garantir la realització d’una gala segura per a tots els assistents”.