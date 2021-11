Alcàsser centra els actes del 25N a educar als més joves del municipi

Connect on Linked in

La campanya “Pel bon tracte, tu tens la peça” ha previst un programa d’actes amb especial presència en els centres educatius

L’Ajuntament d’Alcàsser ha posat en marxa la campanya “Pel bon tracte, tu tens la peça” amb motiu de la celebració, el pròxim 25 de Novembre, del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Per a això ha previst un programa d’activitats amb l’objectiu de visibilitzar aquesta xacra social i educar en la resolució pacífica del conflicte i el bon tracte, amb accions dirigides especialment als alumnes dels centres educatius de la localitat i a les seues famílies.

Els actes s’iniciaran el dimarts 16 de novembre amb una xarrada-col·loqui dirigida a les AMPA i famílies de l’alumnat de Primària. Amb el títol “Educar en igualtat en l’àmbit familiar”, estarà conduïda per Laura Antoni Piedad, agent d’Igualtat i Criminologia des de les 15.15 hores en el Centre Social. El divendres 19 de novembre, el Centre Cultural acollirà, des de les 19 hores, el teatre d’adults “Threesome”.

Ja en la setmana del 25N, el dimarts 23 de novembre se celebrarà un cinema-fòrum sobre la pel·lícula “Solo una vez”. Serà a les 18 hores en el Centre Cultural. Aquest mateix espai acollirà el dimecres 24 de novembre la presentació del llibre “101 valencianas frente a mi espejo”, de Susana Gisbert, fiscal especialista en violència de gènere i portaveu de la Fiscalia Provincial de València. L’acte se celebrarà a les 19 hores.

Per al dijous 25 de Novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, està prevista una concentració reivindicativa en la plaça del Castell sota el lema “Enganxats contra la violència de gènere”. Serà a partir de les 17.30 hores i en ella es llegirà un manifest institucional, així com diferents poemes i textos.

Així mateix, entre els mesos d’octubre i novembre els centres educatius d’Infantil i Primària estan acollint tallers realitzats per Marta Pereira, experta en igualtat i coeducació. Durant novembre i desembre serà el torn dels centres de secundària, en el qual l’alumnat de primer i segon d’ESO participarà en el projecte educatiu amb tallers impartits per Laura Antoni Piedad. L’alumnat de secundària podrà també participar en el taller de pintures murals, de la mà de Barbiturikills, els dies 19 i 26 de novembre i el 3 i 10 de desembre.

Finalment, el Centre Social serà escenari del café-tertúlia per a les AMPA i famílies d’alumnat d’ESO “Coeducar en l’adolescència”, de la mà de Laura Antoni Piedad. El dia i l’hora estan per determinar.

La regidora d’igualtat, Cristina Lucendo, recorda que el 25N és el dia d'”alçar la veu una vegada més amb la de milions de dones i homes que cada dia dediquen la seua voluntat, el seu compromís i la seua acció a aquesta lluita per la llibertat i la seguretat de totes les dones”.

Per part seua, l’alcaldessa Eva Zamora considera que “depén de totes i tots treballar per a erradicar aquesta xacra que és la violència cap a les dones” i afirma que “només una societat en la qual les dones no patisquen violència per ser dones pot ser considerada completament lliure, només una democràcia lliure de violència masclista serà una democràcia plena”.