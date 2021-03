Alcàsser compra tauletes i mesuradors de CO₂ per als centres educatius

Print This Post

S’han repartit un total de 20 tauletes amb connexió a Internet

Els mesuradors de CO₂ també s’instal·laran en altres espais municipals

L’Ajuntament d’Alcàsser, a través de l’àrea d’Educació, ha realitzat una inversió de 7.000 € per a nodrir als centres educatius d’un total de 20 tauletes amb connexió a Internet, que s’han repartit, en funció de l’alumnat, entre els centres educatius 9 d’Octubre, Jaume I, IES Alcàsser i Santíssim Crist de la Fe. Aquestes tauletes s’uneixen a les 30 que ja es van repartir a principi de curs, i a les 40 tauletes cedides per la Conselleria d’Educació.

Per a la regidora d’Educació, Cristina Lucendo, «es tracta d’una inversió necessària per a facilitar el seguiment online de les classes, reduint, a més, la bretxa digital entre l’alumnat». Així mateix, ha explicat que «des de l’àrea d’Educació, considerem essencial millorar el coneixement de les noves tecnologies, la pandèmia ens ha demostrat que és més necessari que mai. Per això, la nostra intenció és reprendre, quan ho permeta la situació sanitària, les jornades escolars sobre el bon ús de les TIC».

A més, l’Ajuntament d’Alcàsser ha comprat nous mesuradors de CO₂, que s’instal·laran als centres educatius, així com en altres espais municipals, com l’Escoleta Infantil Municipal, l’Escola d’Adults, el Programa Formatiu de Qualificació Bàsica i les instal·lacions dels Serveis Socials Municipals. Això ha suposat una inversió de 1.000 €.

L’alcaldessa Eva Zamora ha assenyalat la importància d’aquesta inversió per al control de la pandèmia, ja que «ens permet controlar l’emissió d’aerosols i garantir una bona qualitat de l’aire en aquells espais tancats en els quals es concentren més persones».