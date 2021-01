Alcàsser compta amb un programa de reforç educatiu per a garantir la presencialitat diària

Print This Post

Aquest programa permet mantindre la presencialitat contínua entre l’alumnat de 3r de l’ESO



L’Ajuntament d’Alcàsser ha posat en marxa un projecte municipal de suport educatiu, que està en funcionament des del mes d’octubre. Dirigit a l’alumnat de 3r de l’ESO de l’IES Alcàsser, “aquest programa ha permés mantenir la presencialitat escolar d’aquest grup, que és l’únic afectat per l’horari en dies alterns”, ha explicat la regidora d’Educació, Cristina Lucendo.



D’aquesta manera, i sempre voluntàriament, l’alumnat dels tres grups de 3r de l’ES0 poden acollir-se al programa de suport educatiu, amb l’objectiu de reforçar l’aprenentatge i reduir l’efecte de l’escolaritat combinada. En aquest sentit, Lucendo ha assenyalat que “en els dies que no tenen classe presencial amb el professorat del centre, aquest programa de reforç els ofereix la possibilitat d’assistir a l’IES, durant dues hores. Els àmbits que es reforcen són el lingüístic, científic-matemàtic i en l’ús de les TIC. Per descomptat, sempre en coordinació amb el professorat del centre educatiu”.



Per això, s’ha invertit 14.500 euros, finançats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en la contractació de tres professors, externs al centre, que garanteixen la presencialitat diària de l’alumnat de 3r de l’ESO, en horari de 14.00 a 16.00 hores. La resta de l’ajuda -fins als 19.723 euros del total – s’han destinat a l’ampliació dels grups de primària del taller municipal de teatre.



L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa que contribueix a “garantir la igualtat d’oportunitats, compensar el temps de classe reduït a causa de la pandèmia i combatre la bretxa educativa i social de l’alumnat del nostre poble”.



Cal recordar que, dins del Pla Edificant, en l’IES Alcàsser es van realitzar actuacions d’ampliació a causa de la falta d’espai. Ara, tenint en compte el pla de contingència elaborat per al control de la pandèmia, va ser necessari optar per una educació presencial en dies alterns per a l’alumnat dels grups de 3r de l’ESO. Amb aquest programa, s’aconsegueix reduir l’impacte que pot tindre en l’alumnat.