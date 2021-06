Alcàsser contractarà 16 persones dins del Pla d’Ocupació Municipal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El termini de sol·licituds finalitzarà el proper dilluns 14 de juny

L’Ajuntament d’Alcàsser ha presentat el seu Pla d’Ocupació Municipal, una iniciativa que té com a objectiu la contractació de persones en desocupació i residents en el municipi. Està prevista la contractació d’un total de 16 veïns i veïnes de la localitat – 8 persones cada sis mesos – que podran optar als següents llocs de treball: un lloc de peonatge de neteja, un de peonatge d’obres, dos auxiliars administratius, dos auxiliars d’ajuda a domicili i dos conserges.

El contracte serà de sis mesos a jornada completa, percebent el salari mínim interprofessional en vigor i, com a requisits, les persones interessades han d’estar inscrites en Labora com a demandants d’ocupació i residir a Alcàsser, a més dels estipulats en les bases. En el sistema de selecció es valoraran els mèrits adequadament acreditats, en aplicació dels criteris de baremació establits.

L’alcaldessa Eva Zamora considera que «la política està per a ajudar a les persones i per a donar-les oportunitats de futur, d’ací l’aposta de l’Ajuntament per a fomentar l’ocupació entre els veïns i veïnes del municipi».

Per part seua, Paqui Abella, regidora d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social afirma que «la nostra voluntat és no deixar a ningú al marge, per això impulsem aquest nou Pla d’Ocupació que contractarà a 16 persones de la localitat».

El termini de sol·licituds finalitzarà el proper dilluns 14 de juny a les 23.59 hores, podent-se presentar al Registre de l’Ajuntament o telemàticament.

Les bases poden consultar-se a la pàgina web municipal i es pot obtenir més informació en l’Oficina ADL, situada al carrer Sant Antoni, assistint amb cita prèvia, telefonant al 96124.0347 Ext. 222 / 245 de 9.00 a 14.00 hores o enviant un correu electrònic a adl@alcasser.es.