Alcàsser convoca el ‘Premi de Relats Curts Carme Miquel’

L’objectiu és sensibilitzar a la societat de la necessitat de continuar avançant en la consecució de la igualtat



El termini per a participar finalitza el pròxim 21 de març

Alcàsser, a través de l’àrea d’Igualtat, ha recuperat el concurs de relats curts, amb l’objectiu de sensibilitzar a la societat en la necessitat de continuar avançant en la consecució de la igualtat. No obstant això, aquesta edició arriba amb novetats. D’una banda, s’ha acordat canviar el seu nom a ‘Premi de Relats Curts Carme Miquel’, en reconeixement pòstum a la mestra i escriptora Carme Miquel que «a més de ser veïna del nostre poble i un referent en l’activisme social, pedagògic i lingüístic, la seua empremta ha quedat en la comunitat educativa local», explica la regidora d’Igualtat Cristina Lucendo.

Però, a més, una altra de les novetats d’aquesta edició és la creació de tres categories per a ampliar la participació. Així, hi haurà una categoria Infantil (de 6 a 12 anys); una altra Juvenil (de 13 a 18 anys); i, finalment, la d’Adults. En el cas dels centres educatius, el professorat haurà de fer una preselecció d’un màxim de tres relats curts per classe, i presentar-los en la categoria que corresponga.

Per a participar, serà necessari enviar el relat curt – escrit en valencià o castellà – a biblioteca@alcasser.es, i adjuntar dos arxius: un amb el relat, preferentment en PDF, i encapçalat amb el títol i el pseudònim de l’autor o autora; i l’altre arxiu amb les dades personals, direcció i número de telèfon. En el cas dels treballs escolars, es podran presentar a la biblioteca, amb un sobre tancat, i especificant ‘I Concurs de Relats Curts, Gestos per la Igualtat, #totsuma’. Cada autor o autora només podrà presentar un relat.

Quant a les característiques del relat curt, les bases estableixen que l’extensió no podrà superar les quatre pàgines, i hauran de presentar-se mecanografiats per una cara amb marges de 2,5 cm, espai interlineal mitjà i tipus de lletra Arial amb grandària 12. Aquestes normes no s’aplicarà per als relats infantils, que podran estar escrits a mà amb lletra llegible.

El jurat, format per una agent d’Igualtat, una treballadora de la Biblioteca, una professora de FPA, una persona del col·legi de La Figuera i la regidora d’Igualtat, valoraran la qualitat literària del relat, així com la temàtica, «que haurà d’abordar situacions, reals o fictícies, que ens acosten a una igualtat real entre homes i dones», assenyala Lucendo. Per descomptat, les obres hauran de ser originals, i no haver sigut premiades en altres concursos.

El termini per a participar acabarà el pròxim 21 de març. A partir d’aqueix moment, es coneixeran els relats guanyadors, i es procedirà al lliurament dels premis. En aquest sentit, s’han establit dos premis per categoria: per als primers premis, una targeta regale de 150 euros per a consumir en els comerços locals i per als finalistes una altra targeta regale de 100 euros.

L’alcaldessa d’Alcàsser Eva Zamora ha valorat positivament aquesta iniciativa, emmarcada dins de la campanya del 8-M, ja que «des de l’equip de govern sempre hem centrat els nostres esforços a construir una societat més igualitària i, amb aquest concurs, fem un pas més».