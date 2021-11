Alcàsser convoca, un any més, el seu tradicional ‘Concurs de Betlems Vila d’Alcàsser’

Print This Post

El termini d’inscripció per a participar finalitzarà el pròxim 10 de desembre a les 14.00 h

L’Ajuntament d’Alcàsser ha convocat el XXVI Concurs de Betlems Vila d’Alcàsser «amb l’objectiu de fomentar i mantenir vives les tradicions nadalenques», ha assenyalat la regidora de Cultura, Cristina Lucendo. D’aquesta manera, fins al pròxim 10 de desembre, a les 14.00 h, estarà obert el termini d’inscripció, en les Oficines Municipals, per a totes aquelles persones interessades a participar. L’únic requisit és residir en el municipi o ser una associació, entitat cultural, comerç o col·legi d’Alcàsser.

El concurs estarà dividit en tres categories: Categoria Especial, a partir de quatre metres quadrats de superfície; Categoria Primera, fins als quatre metres; i Categoria Infantil, que seran els betlems dels centres educatius i altres entitats realitzats pels xiquets i xiquetes. Quedarà a l’elecció dels creadors dels betlems el material a utilitzar, així com l’ús d’elements vegetals, efectes especials, música d’ambient o qualsevol altre tipus de complement.

Serà el dissabte, 18 de desembre, a partir de les 10.00 h, quan el jurat visite els betlems participants en el concurs; mentre que el lliurament de premis serà el 26 de desembre, a les 13.00 h, al Centre Cultural.

El primer premi de la Categoria Especial rebrà una targeta regal de 200 € per a gastar en el comerç local, i el finalista una targeta valorada en 100 €.

Per a la Categoria Primera, la targeta regal serà de 150 € per al betlem premiat, i de 75 € per al finalista.

Finalment, en la Categoria Infantil, s’entregarà una targeta regal de 100 € per al primer premi, i de 75 € per al betlem finalista.

Com ha destacat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «amb el Concurs de Betlems, que ja s’ha convertit en tota una tradició, no només promovem l’esperit nadalenc entre els veïns i veïnes, sinó que fem costat al comerç local de cara a les compres nadalenques, gràcies a les targetes regal».

El jurat estarà format per una persona representant de l’Associació de Veïns; dues persones artistes plàstics o artesanes d’Alcàsser; dues persones amb coneixement de Teologia; i la representant de l’àrea de Cultura que actuarà en qualitat de secretària. Per a atorgar els premis, es valorarà l’originalitat del muntatge, la creació artística, l’esforç realitzat i l’enginy.