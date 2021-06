Alcàsser destinarà 47.000 € en les beques menjador del pròxim curs escolar

Connect on Linked in

Del 25 de juny al 30 de juliol, les persones interessades podran presentar les sol·licituds

L’Ajuntament d’Alcàsser, des de la Regidoria d’Educació, torna a convocar les beques menjador per al pròxim curs escolar. En total, es destinaran 47.000 € per a la concessió d’aquestes ajudes dirigides tant a l’alumnat de primer cicle d’Educació Infantil matriculat a l’Escola Infantil Municipal, com a l’alumnat de segon cicle d’Infantil i Primària matriculat en els col·legis del municipi.

Així mateix, les persones sol·licitants no podran rebre cap altra ajuda pública pel mateix concepte si el seu import total supera el cost del servei de menjador, i serà obligatori residir a Alcàsser (domicili familiar o laboral), així com haver sol·licitat les ajudes de menjador convocades per la Conselleria d’Educació, excepte per a l’alumnat de l’Escola Infantil Municipal.

El termini per a presentar les sol·licituds s’obrirà el pròxim 25 de juny, i es mantindrà fins al 30 de juliol de 2021. Tota la documentació, disponible en la web de l’Ajuntament, haurà de presentar-se en l’Oficina d’Informació del consistori, en horari de 9.00 a 14.00 h.

Per a la regidora d’Educació, Cristina Lucendo, «amb aquestes ajudes, volem arribar a totes les famílies del municipi perquè puguen accedir als mateixos serveis en igualtat d’oportunitats». Així mateix, Lucendo ha avançat que, pròximament, «traurem les ajudes per a la Escoleta Infantil, el termini de sol·licituds de la qual estarà obert de l’1 al 30 de juliol».

Per part seua, l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha assenyalat que «amb aquesta subvenció, l’Ajuntament continua treballant per a oferir millors recursos als veïns i veïnes del nostre poble i, en aquest cas, el fem amb les ajudes al menjador escolar que garanteixen una educació més igualitària».