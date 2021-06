Alcàsser digitalitza el fons documental dels Butlletins Informatius Municipals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els documents, que es poden consultar en format PDF, es remunten al 1952

L’Ajuntament d’Alcàsser ha treballat en els últims mesos per a recuperar els Butlletins Informatius Municipals i altres publicacions culturals, i fer-les accessibles als seus veïns i veïnes. Així, el Consistori ha habilitat un apartat al seu lloc web municipal (www.alcasser.es/va/bim) on ha posat a disposició dels ciutadans un gran nombre de documents històrics per a consultar.

Aquests documents, en format PDF, corresponen als llibres de festes, revistes ‘Saps què?’, i BIM-Butlletins Informatius Municipals des de 1952 fins a 2020. Per a fer-ho possible s’ha dut a terme un treball coordinat des de la pròpia Alcaldia amb la col·laboració de les Àrees d’Ocupació, Festes i Informàtica, en especial, gràcies al Taller d’Ocupació Labora, amb el Projecte “Alcàsser 3.0” que han estat els encarregats de la digitalització dels BIM.

L’espai habilitat al lloc web d’Alcàsser permetrà que tots aquells interessats puguen descarregar-se l’arxiu per a guardar-se’l o, inclús, per a imprimir-se una còpia.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha destacat que “gràcies a aquest treball, els nostres veïns i veïnes poden recuperar i rememorar documents històrics per a la població, rescatant part de la memòria cultural i informativa del nostre municipi”.