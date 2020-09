Alcàsser es coordina per a lluitar contra la violència de gènere

Print This Post

La Mesa de Coordinació sobre Violència de Gènere tindrà una periodicitat anual

Combatre la violència de gènere és un dels principals reptes que la societat actual ha d’assumir en col·laboració amb les administracions. L’educació i la informació són peces clau, però també ho és la coordinació entre els diferents agents que intervenen tant en la lluita contra la violència masclista, com en la protecció de la víctima. El Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alcàsser va acollir la Mesa de Coordinació Multidisciplinària sobre la Violència de Gènere. Una jornada intensa, que va estar presidida per l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, i en la qual van participar representants de la G.C. de Picassent, la tècnica d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud, la jutgessa del jutjat de Violència de Gènere de Picassent, la lletrada de l’Oficina d’Atenció a les Víctimes, la coordinadora de l’Institut Valencià de la Dona i la coordinadora del Centre de la Dona 24 hores.



Així mateix, a aquesta trobada, que va ser tot un èxit, també assistiren representants d’organismes municipals, com la regidora d’Igualtat d’Alcàsser, Cristina Lucendo, el coordinador dels Serveis Socials i representants tant de diferents centres educatius especialitzats en violència de gènere, com a tècniques coordinadores de Joventut i Educació. Per descomptat, van ser presents agents de la Secció Minerva de la Policia Local d’Alcàsser i el cap del cos.



D’aquesta Mesa de Coordinació sobre Violència de Gènere es van extraure conclusions que ajudaran a millorar la lluita contra la violència masclista. En aquest sentit, la regidora Cristina Lucendo ha explicat que «trobades com aquestes són necessàries per a definir estratègies que ens ajuden a treballar en una mateixa direcció».



Per part seua, l’alcaldessa Eva Zamora ha assenyalat que «totes les persones assistents van coincidir que la coordinació és bàsica per a lluitar contra la violència masclista, i en aquesta línia treballarem des de l’Ajuntament». La Mesa de Coordinació sobre Violència de Gènere tindrà una periodicitat anual.