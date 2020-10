Alcàsser es prepara per a celebrar el 9 d’Octubre

Connect on Linked in

Tots els actes compliran amb les mesures de seguretat i higiene marcades per les autoritats sanitàries

Alcàsser es prepara per a celebrar un 9 d’Octubre atípic amb una programació adaptada a la situació actual de pandèmia. D’aquesta manera, tots els actes que s’han organitzat compliran amb les mesures de seguretat i higiene, marcades per les autoritats sanitàries, per a salvaguardar la salut de tots els veïns i veïnes del municipi.



D’aquesta manera, els actes començaran, aquesta mateixa vesprada, a partir de les 20.30 hores, a la plaça del Castell, on tindrà lloc un mapping a càrrec de La Fam CIA de Teatre. A continuació, al voltant de les 21.00 hores, els assistents podran gaudir del Concert Institucional 9 d’Octubre de la Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser.



L’endemà, dia de la Comunitat Valenciana, la pólvora serà la protagonista a Alcàsser amb una mascletà, que dispararà la pirotècnia Ricardo Caballer. Serà a les 14.00 hores a l’avinguda Artal de Foces. Així mateix, al renovat centre juvenil El Dau, la població més jove podrà participar en els tallers esportius i de joc lliure que s’han organitzat per al mateix divendres.



L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha volgut enviar un missatge de prudència davant aquests dies de festa. «Amb els actes programats, volem que la ciutadania puga gaudir d’aquest 9 d’Octubre tan diferent del d’altres anys. No obstant això, és important seguir totes les indicacions sanitàries per a evitar la propagació del virus». Per això, ha conclòs, «es pot gaudir, però sent conscients de l’actual situació sanitària».