Alcàsser es prepara per a rebre als Reis d’Orient

La cavalcada arrancarà a les sis de la vesprada des del Matadero

Tot preparat per a l’arribada dels Reis Mags d’Orient a la localitat d’Alcàsser. Melcior, Gaspar i Baltasar passaran pel municipi en una cavalcada que comptarà amb totes les mesures sanitàries. Com ha explicat l’alcaldessa, Eva Zamora, «en aquesta ocasió, la visita de ses Majestats serà diferent d’altres anys, però hem treballat perquè els xiquets i xiquetes d’Alcàsser puguen saludar-los amb total seguretat».

D’aquesta manera, la cavalcada de Reis d’Alcàsser arrancarà a les 18.00 hores des del Matadero, i recorrerà l’avinguda Artal de Foces fins a arribar a la Cooperativa. Es tracta d’un recorregut ampli, per una avinguda espaiosa com és la d’Artal de Foces, que evitarà aglomeracions. Així mateix, no hi haurà recepció reial ni repartiment de caramels.

En tot moment, serà obligatori l’ús de la mascareta, així com mantenir la distància social per a salvaguardar la salut pública. En aquest sentit, s’ha comptat amb la col·laboració dels Júniors, que vetlaran pel compliment de les mesures de seguretat, i realitzaran recomanacions a la ciutadania perquè la cavalcada de Reis es desenvolupe sense incidents.