Alcàsser es prepara per a una nova edició de Sabers i Sabors

Connect on Linked in

Sabers i Sabors ja té data de celebració: del 22 al 24 d’octubre

Els establiments que vulguen participar es podran inscriure fins a l’1 d’octubre

Torna un dels esdeveniments més esperats d’Alcàsser. La tradicional Fira Sabers i Sabors ja té data de celebració. Després que la pandèmia de la COVID-19 obligara a suspendre-la, enguany, Sabers i Sabors torna del 22 al 24 d’octubre per a promocionar el comerç i la gastronomia local.

Com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Paqui Abella, «teníem moltes ganes de tornar a trobar-nos i, sobretot, gaudir, després de tant de temps, del nostre comerç i de la nostra gastronomia». Per això, ha afegit Abella, «serà una fira per a comprar, degustar i divertir-nos amb actuacions musicals i teatre itinerant per a tota la família, sense oblidar-nos de les mesures de seguretat Covid».

L’Ajuntament d’Alcàsser ultima els detalls per a celebrar una fira en la qual tots els comerços, professionals, bars i restaurants del poble podran participar. Per això, només serà necessari inscriure’s abans de l’1 d’octubre en l’oficina ADL o a través del correu adl@alcasser.es.

A més, enguany, participar en la fira té premi. I és que tots els comerços participants es beneficiaran de la campanya Bons Regal ‘Fira d’Alcàsser 2021’ perquè les persones consumidores li ho gasten exclusivament en els seus establiments. «Amb aquesta campanya, volem posar en valor la importància del comerç, serveis i gastronomia del nostre poble perquè, ara més que mai, hem de dir: Compra a Alcàsser», ha assenyalat Abella.

Per part seua, l’alcaldessa Eva Zamora ha animat a tots els establiments a participar de la Fira Sabers i Sabors. «Des de l’Ajuntament treballem i posem tots els recursos per a incentivar l’activitat econòmica local i de proximitat, i aquest esdeveniment és una oportunitat única per a impulsar a aquells sectors que més han patit les conseqüències de la pandèmia».