Alcàsser estableix un protocol anticovid per a Tots Sants

El cementeri tindrà un horari especial del 23 d’octubre al 2 de novembre

S’ha establit una estada màxima de 45 minuts

L’Ajuntament d’Alcàsser ha preparat un protocol anticovid al cementeri del municipi davant la celebració de la festivitat de Tots Sants. Així, per a evitar aglomeracions i que les visites es realitzen amb la major normalitat possible, s’ha establit, del 23 d’octubre al 2 de novembre, un horari especial d’obertura del cementeri que serà de 9.00 a 19.00 hores ininterrompudament.



Així mateix, s’ha limitat l’estada al recinte a un màxim de 45 minuts, i no estarà disponible per al seu ús elements com a poals o graneres. En el cas de les escales, serà necessari sol·licitar-les al conserge. Per descomptat, l’ús de mascareta, mantenir la distància de seguretat i llavar-se les mans amb gel hidroalcohòlic serà obligatori per a extremar les precaucions.



Finalment, l’accés al cementeri del municipi serà lliure – no es necessitarà cita prèvia – però sí que s’informa de la importància de respectar les direccions en les zones senyalitzades.



«Des de l’Ajuntament d’Alcàsser hem treballat en un protocol anticovid perquè la celebració de Tots Sants puga dur-se a terme sense incidències i respectant les mesures que marquen les autoritats sanitàries. A més, amb l’horari especial afavorim que les visites al cementeri es facen de manera escalonada i evitar aglomeracions».