Alcàsser fa una crida per un consum responsable i no sexista de joguets

Alcàsser, en col·laboració amb la Mancomunitat de l’Horta Sud, han llançat aquesta campanya de sensibilització de cara al Nadal

Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcàsser, i en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud, s’ha llançat una campanya amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania de la importància d’un consum responsable i no sexista de joguets de cara a les compres nadalenques.

«Sabem que el joc suposa el millor mitjà d’expressió i aprenentatge de coneixements, comportaments, actituds i habilitats. Per això, és necessari que les persones que intervenim en eixos processos d’aprenentatge, pensem quins models estem reforçant a través del joc i els joguets i, sobretot, si estem promocionant uns valors igualitaris i no discriminatoris», ha assenyalat la regidora d’Igualtat d’Alcàsser, Cristina Lucendo.

D’aquesta manera, s’han difós cartells amb una sèrie de recomanacions per a la compra de joguets, com tindre en compte les preferències, aficions, característiques personals i edat dels menors; triar joguets sota criteris raonables, no sexistes, sostenibles i que no fomenten la violència o la discriminació; seleccionar aquells joguets que promocionen la igualtat; o no comprar animals, perquè sempre és millor adoptar.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha posat l’accent en la importància de tindre en compte aquests criteris «en la compra de joguets durant tot l’any, però és en aquesta època de l’any quan s’intensifiquen les compres i, per tant, és necessari sensibilitzar a la ciutadania sobre una compra responsable i no sexista per a continuar construint una societat igualitària».