Alcàsser impulsa el comerç local amb unes jornades de formació en línia

Connect on Linked in

La Regidoria d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social d’Alcàsser, amb la col·laboració de l’Agencia de Desenvolupament Local (ADL), l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) i la Generalitat Valenciana, han preparat les primeres Jornades en Línia per a l’Impuls Comercial d’Alcàsser.



Aquestes jornades se centren en els nous reptes que els comerços locals han d’enfrontar en l’era post-Covid-19, fent ús de les noves tecnologies, amb estratègia i un pla de presència digital que els puga ajudar a superar amb èxit la situació actual i permetre tornar a impulsar el negoci. Així doncs, els comerciants locals podran conéixer les noves tendències i eines per a modernitzar els seus negocis, adquirir nous clients i incrementar les seues vendes.



Les jornades estaran formades per tres webinars que s’impartiran els dies 19 i 23 de juny i el 3 de juliol. El primer d’ells se centrarà en com vendre i comunicar-se a les xarxes; el segon estarà dirigit a la motivació i el coaching per a la venda; mentre que el darrer posarà l’accent en el videomàrqueting per a guanyar visibilitat i aconseguir noves vendes. Les jornades estaran dirigides per dos professionals en aquest àmbit, el psicòleg organitzacional Antonio Beltran i el consultor de social selling David Martínez Calduch.



Els webinars estan dirigits a tots els propietaris de qualsevol comerç local d’Alcàsser, són gratuïts, i per a inscriure’s només cal accedir al web rebrand.ly/impulsalcasser i enregistrar-se. Una hora abans de l’inici del webinar es rebrà un correu electrònic per a poder accedir i participar des de casa.



Paqui Abella, regidora d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social, ha destacat que “aquestes jornades online s’emmarquen dintre del Pla de Recuperació Econòmica del municipi dirigit al nostre teixit comercial i empresarial, i que compta amb una dotació inicial de 410.000 euros”. Ha continuat explicant que “a dintre d’aquest Pla, es troben les mesures de Promoció Econòmica i Impuls Comercial i Empresarial, que inclou mesures de promoció tant per a l’ocupació com d’assessorament específic a emprenedors del nostre municipi”. En concret, Abella ha assenyalat que les webinars “formen una d’aquestes accions a dintre del Pla d’Estímul Comercial per a minimitzar l’impacte econòmic que la situació de la pandèmia ha generat en la nostra població, i contribuir així a la regeneració del nostre teixit comercial i empresarial”.