Alcàsser impulsa les polítiques socials amb quatre programes que es reprenen després de l’estiu

L’Ajuntament d’Alcàsser reprén aquest mes de setembre els quatre programes que ha posat en marxa la Regidoria de Benestar Social per a impulsar les polítiques socials del municipi: el programa d’intervenció en persones majors, el programa de diversitat funcional, l’Escola de Mares i Pares i el curs d’introducció a la informàtica i noves tecnologies per a majors.

El pròxim dijous 16 de setembre torna a Alcàsser el programa d’intervenció en persones majors “Activa el teu cos i la teua ment”, una iniciativa que es realitza des del mes d’abril i que es reprén després de l’aturada estival. Amb totes les mesures anticovid, cada dijous, de 18.30 a 20 hores, les professionals Laura Díaz i María Costa acompanyaren als majors d’Alcàsser per a activar la seua ment i el seu cos amb humor i harmonia. Concretament, aquest mes de setembre es destinarà a aconseguir una comunicació eficaç i recordar les cançons de hui i sempre; a l’octubre es realitzaran jocs per a activar la memòria; al novembre tindran lloc tallers per a recordar els jocs de la infància i potenciar la memòria visual i espacial; i, finalment, desembre tancarà l’edició amb un festival de fi de curs. Les sessions se celebraran en el Centre Social.

Pel que respecta al programa de diversitat funcional, tindrà lloc els dimecres i divendres de 18 a 20 hores en el Centre Social. S’iniciarà el 15 de setembre i es desenvoluparà durant quatre mesos, dedicats a la participació i integració, a l’organització del dia a dia, a l’autoestima i apoderament i a l’enfortiment de les relacions familiars i la comunicació.

La tercera de la iniciativa és l’Escola de Mares i Pares. En ella se celebren xarrades individuals i col·lectives on es proporciona als progenitors orientació i estratègies per a entendre, secundar, comprendre i donar resposta als canvis del desenvolupament dels seus fills i filles en l’àmbit emocional, afectiu, sexual, acadèmic i social. Es realitza en el local de Serveis Socials els dilluns de 16.00 a 20.00 hores, amb cita prèvia que es pot sol·licitar en el 96 122 29 95 o escuelamadresypadres@alcasser.es.

Finalment, el curs d’introducció a la informàtica i noves tecnologies per a majors es realitza per a oferir una informació adaptada als temps actuals a aquells veïns i veïnes d’edat avançada que ho necessiten. Aquest curs s’impartirà pel professorat de l’Escola d’Adults.

La regidora de Benestar Social, Paqui Abella, ha animat als veïns i veïnes d’Alcàsser a participar en aquestes iniciatives i ha destacat “l’impuls que s’està donant a l’àrea amb aquests programes tan necessaris per a facilitar i millorar el dia a dia dels nostres conciutadans”.

Per part seua, l’alcaldessa Eva Zamora ha incidit en la necessitat de realitzar aquest tipus de programes “tan necessaris per a moltes persones i que tant d’èxit estan tenint en els últims mesos”. Tant Zamora com Abella han recordat que durant la realització d’aquestes activitats es continuaran seguint totes les mesures sanitàries establides.