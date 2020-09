Alcàsser inicia el nou curs escolar amb espais educatius segurs

Connect on Linked in

Des de l’Ajuntament es porta treballant durant mesos per a crear unes aules segures

Tots els centres educatius compten amb plans de contingència

El curs escolar arranca dilluns que ve, 7 de setembre. No obstant això, des de l’Ajuntament d’Alcàsser es porta treballant durant diversos mesos per a garantir una tornada a l’escola la més segura possible. En aquest sentit, l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat: «Els centres educatius han estat treballant intensament per a adaptar-se a la situació actual i, des de l’ajuntament, hem posat a la seua disposició tots els recursos dels quals disposàvem. Sabem que el risc zero no existeix, però Alcàsser compta amb unes aules segures».



El reforç dels treballs de neteja, protocols d’entrada i eixida dels centres o l’elaboració de plans de contingència són, tan sols, algunes de les mesures que s’han planificat per a garantir la seguretat de docents i alumnat. La regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Alcàsser, Cristina Lucendo, ha volgut remarcar que «hem estat en contacte amb els centres educatius del municipi des del minut zero. Tot està preparat i hem aconseguit transmetre confiança a les famílies per a evitar l’absentisme escolar».



Des de la Regidoria d’Educació s’ha treballat en cinc grans línies: la col·laboració entre centres educatius per a garantir espais segurs i saludables; el foment de la participació de la comunitat educativa; l’erradicació de la bretxa digital; la millora d’instal·lacions i infraestructures; i, finalment, a garantir la igualtat en l’accés a l’educació.



Tal com ha explicat la regidora Cristina Lucendo, en la línia de la col·laboració, «hem reforçat el servei de neteja tant en els quatre centres educatius d’Alcàsser, com a l’Escola d’Adults, l’Escoleta Infantil i el Programa Formatiu de Qualificació Bàsica. Així, a partir d’aquesta setmana, es procedirà a netejar les instal·lacions no només en finalitzar la jornada, sinó durant el dia».



Així mateix, «tots els centres educatius comptaran amb un pla de contingència Covid i aplicaran mesures per a preservar els grups de convivència estable, com diferents torns d’eixida al pati, tres torns al servei de menjador, un espai Covid i horaris escalonats d’entrada i eixida al centre per a evitar aglomeracions a les portes dels col·legis. Per això, reforçarem el servei de Policia Local».



Quant a la línia de participació, des de la Regidoria d’Educació s’han realitzat reunions amb les AMPAS per a l’organització de les escoles matineres, així com la celebració del Consell Escolar Municipal on els diferents centres han pogut presentar les seues idees i compartir mesures de seguretat i prevenció. Per descomptat, com ha destacat Lucendo, «mantenim un contacte estret amb el centre de salut».



«Ara més que mai hem d’anar tots a l’una», ha remarcat la regidora. Per aquest motiu, i per a garantir la igualtat d’oportunitats, no només s’ha posat a la disposició de les famílies més vulnerables 30 tauletes amb connexió a Internet, sinó que «hem optat a unes ajudes de la Conselleria gràcies a les quals rebrem 19.723 euros per a dos projectes: l’ampliació dels grups de l’escola de teatre per a continuar fomentant la socialització, respectant totes les mesures sanitàries; i un programa de suport educatiu per a l’alumnat de Secundària, que no tindrà una presencialitat diària. D’aquesta manera, es garanteix que tots els dies hagen d’acudir al centre evitant els absentismes».



Alcàsser, a més, rebrà, per part de la Conselleria, una ajuda extra Covid de 31.994 euros per a continuar implementant mesures que garantisquen espais educatius segurs. Així mateix, el cos de professorat es reforça amb set docents en Primària i 3 monitors en Menjador.



«L’equip directiu dels centres educatius i l’Ajuntament d’Alcàsser hem estat treballant perquè tot estiga preparat per a l’inici del curs i, el més important, hem creat espais segurs», ha conclòs Cristina Lucendo.