Alcàsser inicia la vacunació massiva en el Poliesportiu Municipal

Les persones citades per a vacunar-se hauran d’accedir a les instal·lacions per la porta de les oficines de Plalesa

El municipi d’Alcàsser iniciarà aquesta vesprada, a les 15 hores, la campanya de vacunació massiva per a immunitzar a la població enfront de la Covid-19. Per a això s’ha habilitat l’edifici Plalesa situat en el Poliesportiu Municipal.

La Conselleria de Sanitat ha establit un total de 101 punts nous per a agilitar el procés de vacunació, que se sumen als 32 existents, per a aconseguir la meta de tindre el 70% dels ciutadans i ciutadanes amb almenys una dosi quan arribe l’estiu.

Alcàsser se suma, així, a la campanya com a centre de vacunació en unes instal·lacions que han estat preparades i condicionades per a acollir als veïns i veïnes de la zona amb totes les garanties sanitàries.

L’alcaldessa Eva Zamora s’ha mostrat satisfeta que la ciutat haja estat escollida com a punt de vacunació i espera que “a poc a poc vaja sent vacunada a tota la població i prompte puguem veure la llum al final del túnel”.

Des de l’Ajuntament recorden a les persones citades per a vacunar-se que hauran d’accedir a les instal·lacions per la porta de les oficines de Plalesa i es prega a la població que no acudisquen si no han rebut l’SMS de la Generalitat Valenciana indicant el dia i l’hora de la seua vacuna.