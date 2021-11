Alcàsser llança el xec escolar per a l’alumnat de segon cicle d’Infantil

Print This Post

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 22 de novembre

L’Ajuntament d’Alcàsser, des de la Regidoria d’Educació, ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a optar al xec escolar per al curs 2021-2022. En aquesta ocasió, l’ajuda de 30 euros en concepte de material escolar està dirigida a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys).

Per a la regidora d’Educació, Cristina Lucendo, «el xec escolar és una ajuda més que des de l’ajuntament impulsem amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i alleujar a les famílies de les despeses que suposa la compra de material».

El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el pròxim 22 de novembre. Preferentment, s’hauran de presentar de manera telemàtica (http://sede.alcasser.es). No obstant això, en cas de no comptar amb els mitjans necessaris, també es podrà presentar de manera presencial en les oficines d’Informació de l’Ajuntament d’Alcàsser.

La documentació a presentar és: la fulla de sol·licitud; una fotocòpia tant del DNI de la mare, pare o tutors legals, com del llibre de família o el certificat de convivència; el justificant de matrícula si l’alumne/a està matriculat en un altre municipi; i, finalment, factures de material escolar per import igual o superior a la subvenció o justificant del pagament del material en el centre escolar.

L’alcaldessa Eva Zamora ha assenyalat que «des del consistori, continuem treballant per a estar al costat de les famílies, i més en un moment en què és essencial continuar pal·liant els efectes que ha deixat la pandèmia».