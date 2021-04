Alcàsser llança una nova edició del Fòrum d’Ocupació Emple@lcàsser

Connect on Linked in

Durant els dies 6 i 7 de maig, Alcàsser acollirà conferències pràctiques en matèria d’ocupació, així com una marató d’entrevistes

L’Ajuntament d’Alcàsser, i després de l’èxit de les passades edicions, llança la cinquena edició del Fòrum d’Ocupació Emple@lcàsser, però adaptada a les mesures de prevenció per la Covid-19. La trobada és impulsada per la Regidoria d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social, en col·laboració amb RH en positiu i, enguany, com a novetat, es dividirà en dues jornades diferents per a assegurar totes les mesures sanitàries.

D’aquesta manera, es limitarà l’aforament i es controlarà el distanciament social de forma més segura. Es potenciarà, a més, la desinfecció constant i el control en l’accés als recintes perquè l’esdeveniment puga desenvolupar-se sense incidents.

Així, la primera jornada tindrà lloc el dijous 6 de maig, de 9.00 a 14.00 h, en el Centre Cultural, situat en C/ Dionis Chanza, 14 del municipi. Durant aquesta jornada, les persones inscrites assistiran a diferents Conferències pràctiques, que proporcionaran les claus necessàries per a superar qualsevol procés de selecció i ser el millor candidat/a. L’acte, presentat per Gema Font, comptarà amb quatre ponents de la talla de Sergio Ayala, Javier Alandes, Joan Carles Roselló i Cristina Guerrero, que seran els encarregats d’inspirar, motivar i ajudar a millorar la seua ocupabilitat.

La segona jornada estarà marcada per la Marató d’Entrevistes, que tindrà lloc el divendres 7 de maig, de 9.00 a 14.00 h, en el Centre Social, situat en C/ Sant Antoni, 40 del municipi. I és que un dels objectius del Fòrum d’Ocupació és posar en contacte a empreses que busquen ampliar la seua plantilla de treballadors amb candidats que busquen una oportunitat laboral.

Les persones assistents a aquesta trobada tindran l’oportunitat d’entrevistar-se amb els responsables de Recursos Humans de les empreses de la zona i participar en processos de selecció reals de les seues ofertes d’ocupació actives. Per a aquesta cinquena edició es compta ja amb deu empreses confirmades que van actualitzant constantment les ofertes d’ocupació fins a l’últim dia d’inscripció.

El Fòrum d’Ocupació Emple@lcàsser, com explica la regidora d’Ocupació, Paqui Abella, «és un referent per a persones en situació de desocupació pel gran nombre d’oportunitats que genera. A més, la previsió és augmentar el nombre d’empreses que participen en la jornada respecte a edicions anteriors, amb el que també s’augmentarà el nombre d’ofertes de treball publicades».

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «l’èxit de les anteriors edicions avalen a aquest esdeveniment que, cada any, compta amb més empreses i candidats, una mostra de la importància d’aquest Fòrum d’Ocupació per a millorar la inserció laboral de les persones desocupades del nostre poble».

El termini d’inscripcions per a Emple@lcàsser estarà obert, a través de la pàgina web https://forum.emplealcasser.es, fins al diumenge 2 de maig a les 23.59 h.