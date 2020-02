Alcàsser llança una nova edició del Fòrum d’Ocupació “Emple@lcàsser”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tindrà lloc el divendres 6 de març

Els participants podran optar a entrevistes de treball

L’Ajuntament d’Alcàsser, després de l’èxit del Fòrum d’Ocupació “Emple@lacàsser” en les edicions anteriors, repeteix de nou amb la 4 edició el pròxim 6 de març.



Aquest fòrum posa en contacte a empreses que busquen ampliar la seua plantilla de treballadors amb candidats que busquen una oportunitat laboral.



La jornada està impulsada des de la Regidoria d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social, i se celebrarà el 6 de març al Centre Social del Carrer Sant Anotin d’Alcàsser, des de les 8:30 fons a les 14:30 hores.



Les persones que participen en la trobada tindran l’oportunitat d’entrevistar-s’hi amb els responsables de Recursos Humans de les empreses de la zona o participar en processos de selecció de les seues ofertes d’ocupació reals, així com participar també en els tallers i xarrades per a millorar la seua ocupabilitat.



En “Emple@lcàsser” trobaran també estands informatius d’entitats col·laboradores que els ajudaran a obtindre informació i orientació molt útil al voltant del mercat laboral. S’impartiran tres xerrades molt útils i pràctiques a l’hora de trobar feina, que estan conduïdes tant per experts en comunicació assertiva, com pels tècnics d’orientació laboral del Labora. Com en les edicions anteriors, destaca la important presència, al llarg de tota la jornada, del servei del Labora.



En la passada edició, el Centre Social va acollir a més de 500 persones, de les quals més de la meitat van tindre una entrevista de treball. Van participar un total de 10 empreses que ofertaren més de 70 llocs de treball, i van generar més de 30 contractacions.



Per a aquesta quarta edició, es conta ja amb més de 11 empreses confirmades i més de 80 ofertes d’ocupació publicades.



Per a participar, les persones interessades deuen inscriure’s prèviament a través de la pàgina web www.emplealcasser.es fins al dia 3 de març a les 00:00 hores.