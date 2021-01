Alcàsser millorarà els polígons industrials de L’Alter i El Pla

Print This Post

El ple ha aprovat les propostes de subvencions per a millorar les àrees industrials del municipi

L’Ajuntament d’Alcàsser ha aprovat, al ple municipal, les propostes de subvencions per a millorar els polígons industrials de L’Alter i El Pla. D’aquesta manera, se sol·licitarà a l’IVACE un total de 385.731 euros per a la realització de diferents actuacions en totes dues zones industrials.

L’alcaldessa Eva Zamora ha destacat que “sempre ha estat en la nostra línia d’actuació millorar les àrees industrials de la localitat, amb l’objectiu de facilitar el treball de les empreses que estan instal·lades en elles, però també de les futures empreses que vulguen implantar-se”.

Així, en tots dos polígons industrials es preveuen les següents actuacions: la regeneració paisatgística i ambiental de la zona; la millora de l’enllumenat públic, apostant per l’eficiència energètica i les energies renovables; la millora viària amb la creació de més aparcaments, nous accessos o vials més amplis; nova senyalització i identificació de carrers; senyalització horitzontal i vertical de trànsit; i la incorporació de la vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local.

Així mateix, al polígon L’Alter, es millorarà el sanejament separatiu de les aigües residuals; mentre que en El Pla es desenvoluparà una eina web amb informació accessible del polígon industrial. Per això, l’Ajuntament sol·licitarà 195.759 euros per a L’Al t er i 189.971 euros per a la zona d’El Pla.

“Les àrees industrials són un dels motors econòmics del nostre poble i, des de l’equip de govern, continuarem treballant per a impulsar-les i convertir-les en un referent”, ha conclòs Zamora.