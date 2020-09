Alcàsser obri inscripcions per als nous cursos gratuïts d’EMPLE@LCÀSSER

Connect on Linked in

Es tracta de cursos pràctics enfocats a sectors amb un alt índex d’ocupabilitat

Aquests cursos estan dirigits a persones desempleades empadronades a Alcàsser

Davant aquest nou escenari laboral provocat per la crisi del coronavirus, la formació ocupacional s’alça com una de les eines clau per a millorar les nostres capacitats en la cerca d’ocupació. Per això, des de l’àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Alcàsser s’ha tornat a llançar una nova edició dels cursos d’EMPLE@LCÀSSER, dirigits a persones desempleades que estiguen empadronades al municipi.



«Es tracta de cursos molt pràctics que, a més, estan enfocats per a formar-se en aquells sectors professionals que, actualment, tenen uns índexs alts d’ocupabilitat», explica Paqui Abella, regidora d’Ocupació d’Alcàsser. «Aquests cursos i tallers pràctics, completament gratuïts, no només permeten el reciclatge professional, sinó que obrin el ventall de possibilitats a totes aquelles persones que es troben en l’atur».



D’aquesta manera, l’Ajuntament ha programat, de setembre a desembre, una sèrie de cursos i tallers gratuïts i presencials, que s’impartiran per professionals de la inserció laboral a la Sala Polivalent del Centre Social del municipi, amb aforament limitat i comptant amb les mesures Covid de seguretat sanitària.



Les inscripcions ja estan obertes tant en www.emplealcasser.es, com a l’Oficina d’Informació de l’Ajuntament en horari de 9.00 a 14.00 hores. Els cursos i tallers que s’han programat són: Certificat de Manipulació d’Aliments, Auxiliar de Comerç amb pràctiques, Ajudant de Cuina, Iniciació a l’Ofimàtica i Especialista en Neteja, que s’ha dividit en dos mòduls.



«Els cursos d’EMPLE@LCÀSSER sempre tenen molt d’èxit pels seus bons resultats a l’hora de trobar ocupació. En aquesta ocasió, hem volgut apostar per una formació més concreta i centrada en sectors amb més demanda d’ocupació», ha conclòs Paqui Abella.