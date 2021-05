Alcàsser obri la convocatòria per a les ajudes del Pla Resistir II

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les persones interessades poden sol·licitar-les fins al pròxim 23 de juny de 2021

L’Ajuntament d’Alcàsser ha obert la convocatòria per a les ajudes parèntesis del Pla Resistir II, unes ajudes directes que, en aquesta ocasió, aniran dirigides al sector del comerç minorista. A través d’aquesta nova convocatòria, les persones autònomes i microempreses amb menys de 10 persones ocupades, que presenten la documentació, rebran un fix de 2.000 €, als quals se’ls sumarà 200 € per cada treballador o treballadora afiliada a la Seguretat Social.

Com ha explicat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «la quantia total d’aquesta línia d’ajudes és de 132.354,90 €. No obstant això, si el nombre de peticions requereix més finançament, es realitzaria a càrrec de la partida de fons propis perquè l’objectiu d’aquest ajuntament és arribar a totes les micropimes locals».

Aquestes ajudes aniran dirigides a cobrir les despeses corrents de l’activitat, com a lloguers i rentings, el pagament de subministraments, despeses de publicitat, reparacions o manteniment, material d’oficina, despeses de desplaçament i manutenció, primes d’assegurances, serveis de professionals independents, com a gestors, consultors, etc., i quotes de la Seguretat Social o de l’autònom.

El termini per a presentar la documentació – que ja es pot descarregar des de la pàgina web de l’Ajuntament (www.alcasser.es) – acaba el pròxim 23 de juny de 2021. En la web, també es pot consultar les CNAE relacionades amb aquesta nova convocatòria del Pla Resistir II, impulsat per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb la Diputació de València i els ajuntaments.

Així mateix, es pot obtenir més informació en l’oficina de l’ADL, sol·licitant cita prèvia bé a través del correu adl@alcasser.es, o telefonant al 961 240 347 – Ext. 222 i 245.