Alcàsser ofereix el seu suport a l’hostaleria davant les noves restriccions

Connect on Linked in

S’ha elaborat un llistat amb els bars i restaurants del municipi que ofereixen servei de menjar per a emportar

L’Ajuntament d’Alcàsser ofereix tot el seu suport al sector de l’hostaleria local davant les noves restriccions decretades per les autoritats sanitàries, que han obligat al tancament dels seus establiments per a frenar l’expansió de la quarta ona de la pandèmia.



“Som conscients que els bars i els restaurants no són el problema, però sí que formen part de la solució. Per això, els agraïm l’esforç tan gran que estan fent i, des del consistori, continuem treballant per a fer costat a un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus”, ha assenyalat l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora.



D’aquesta manera, des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha llançat la campanya ‘Ves parant taula, que ja cuinem nosaltres!’, amb l’objectiu de publicitar a tots els bars i restaurants del municipi que, durant aquestes setmanes, continuaran amb la seua activitat oferint un servei de menjar per a emportar, siga de repartiment a domicili o de recollida en el local.



Per això, s’ha elaborat un llistat, que s’anirà actualitzant a mesura que més establiments es vagen adherint, amb el nom i el contacte del bar o restaurant. A més, està disponible en formato web a través de la pàgina www.comprarenalcasser.es.



“En aquests moments tan complicats, animem als veïns i veïnes d’Alcàsser a continuar fent costat al sector, encarregant el menjar per a emportar. Ara més que mai, és necessari acudir a l’hostaleria del nostre poble perquè, a més, és un servei essencial per a la dinamització de l’economia local”, ha conclòs la regidora Paqui Abella.