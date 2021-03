Alcàsser posa en marxa l’Escoleta de Pasqua

Connect on Linked in

Es durà a terme durant els dies 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i 12 d’abril

Les inscripcions es podran realitzar en la Zona Jove i CIJ EL DAU del 23 al 29 de març

S’acosten les vacances escolars de Setmana Santa i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcàsser, un any més, posa en marxa l’Escola de Pasqua. L’objectiu és donar servei a aquelles famílies, amb fills i filles amb edats escolars entre 1r d’Infantil a 6é de Primària, que el necessiten per a afavorir la conciliació laboral i familiar.

A causa de la situació actual sanitària, i seguint les instruccions marcades des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Socials i la Conselleria de Sanitat, és necessari posar en pràctica tota una sèrie de mesures que garantisquen la seguretat de tots els que participen en aquest programa. Per això, a més a més de la inscripció, les famílies hauran de firmar un document (Declaració responsable Escola de Pasqua) en el que declaren conéixer i complir amb les mesures d’higiene i seguretat establertes a raó de la Covid, així com les mesures d’organització i de funcionament.

Així mateix, s’han limitat les places a 40 i la ràtio d’alumnes per grup i monitor o monitora ha baixat a 10, tal com es determina a les últimes normes reguladores de seguretat sanitàries establertes per la situació de la Covid-19. En cas d’haver-hi més inscripcions que places disponibles, es cobriran segons ordre d’arribada i data.

L’Escola de Pasqua es durà a terme durant el període de vacances escolars, en el CEIP Jaume I, els dies 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i 12 d’abril. L’horari de l’escoleta matinera, opcional i sense cost, serà 7.30 a 9.00 hores, mentre que les activitats seran de 9.00 a 14.00 hores. El preu de l’Escola de Pasqua és de 40 € el primer fill o filla, 20 € el segon i 10 € a partir del tercer.

Les inscripcions es podran realitzar en la Zona Jove i CIJ EL DAU del dia 23 al 29 de març, tots dos inclusivament, en horari de 15:00 a 20:30 hores. Els documents necessaris per a la inscripció es poden descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament.

Per a facilitar i agilitzar la tramitació de les inscripcions s’han habilitat dues opcions:

• Opció A: Emplenar la instància d’inscripció i la declaració responsable aportant la fotocòpia del SIP del participant i efectuant el pagament de les taxes amb targeta de crèdit, a Zona Jove i CIJ EL DAU.

• Opció B: Emplenar la instància d’inscripció i la declaració responsable aportant la fotocòpia del SIP del participant i efectuant el pagament de les taxes en qualsevol caixer dels bancs d’Alcàsser amb el document que se li donarà a Zona Jove i CIJ EL DAU i, seguidament, portar a Zona Jove i CIJ EL DAU el document amb el segell del banc o el resguard que li genere el caixer com a justificant del pagament.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «l’Escola de Pasqua és un servei essencial per a moltes famílies que, per treball, no poden cuidar als seus fills i filles durant aquests dies de vacances escolars. Per això, i sempre complint amb totes les mesures sanitàries, posem, de nou, l’escoleta garantint la màxima seguretat possible».