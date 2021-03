Alcàsser posa en marxa un nou portal d’ocupació i emprenedoria

Connect on Linked in

En la nova web, es podrà consultar informació d’interés sobre ocupació, noves ofertes i opcions per a emprendre

L’Ajuntament d’Alcàsser ha posat en marxa, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), un nou portal d’ocupació i emprenedoria on les persones interessades podran trobar informació d’interés, com a normatives, bonificacions o ajudes a la contractació; últimes notícies en matèria d’ocupació, com el salari mínim interprofessional o programes municipals d’ocupació; noves eines per a emprendre; i, per descomptat, ofertes d’ocupació a les quals les persones registrades en el portal podran inscriure’s.

Per això, només serà necessari accedir a l’adreça del portal web: https://alcasser.portalemp.com. No obstant això, també es podrà contactar amb l’ADL per a obtenir més informació sobre aquesta eina, bé a través del correu adl@alcasser.es o a través del telèfon 961 240 347 Ext. 222 i 245.

Per a la regidora d’Ocupació i Promoció Econòmica, Paqui Abella, «aquesta nova eina que posem en marxa conjumina tota la informació d’interés en matèria d’ocupació, facilitant als veïns i veïnes d’Alcàsser la seua inserció en el món laboral. Des de l’àrea d’Ocupació, seguim treballant per a oferir a la ciutadania totes les oportunitats al nostre abast en matèria d’ocupació, prova d’això són els cursos formatius que s’impartiran fins al mes de juny o el fòrum d’Emple@alcàsser, que enguany serà virtual».

Per part seua, l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, s’ha mostrat molt satisfeta per la posada en marxa d’aquest portal web, ja que «és un exemple més de l’aposta d’aquest govern per l’ocupació i, molt especialment, per l’ocupació de qualitat».