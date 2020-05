Alcàsser posa en marxa un pla de recuperació econòmica i social de 410.000 euros

Print This Post

El Ple de l’Ajuntament d’Alcàsser, per unanimitat, ha aprovat recentment un pla de recuperació econòmica i ajudes socials per tal de pal·liar els efectes negatius que l’actual situació sanitària ha provocat. Aquest pla consta de sis punts i per a poder portar-lo a terme s’ha destinat una quantitat inicial de 410.000 euros.

El conformen mesures de caràcter tributari, social, de promoció econòmica i impuls comercial i empresarial, incentivació a la compra en el comerç local, promoció de l’ocupació per a joves i persones desocupades i per últim mesures de contingència.

L’alcaldessa ha manifestat la seua preocupació per la situació però no escatimaran esforços per tal de traure endavant als habitants d’Alcàsser, i si fan falta més diners, els trauran d’on siga.

Alcàsser i el seu Ajuntament està i estarà al costat dels seus veïns