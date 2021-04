Alcàsser posa en marxa un programa d’intervenció en persones majors

Print This Post

Les activitats començarà en 15 d’abril i s’allargaran fins al mes de desembre

Sota el lema ‘Activa el teu cos i la teua ment’, l’Ajuntament d’Alcàsser, des de l’àrea de Benestar Social, ha posat en marxa un programa d’intervenció en persones majors, basat en diferents tallers en els quals es treballarà la psicomotricitat, la memòria, l’estimulació dels cinc sentits o la millora de les habilitats socials, entre altres.

«Les circumstàncies actuals, a causa de la pandèmia de la Covid-19, han fet que moltes persones majors passen per moments complicats. Amb aquest programa, i a través de tallers molt dinàmics, busquem recuperar l’activitat treballant la ment i el cos i, sobretot, que gaudisquen i recuperen la interacció social, però sempre amb totes les mesures de seguretat i higiene», explica la regidora de Benestar Social, Paqui Abella.

Les activitats, que es desenvoluparan al Centre Social d’Alcàsser, començaran el pròxim 15 d’abril, i s’allargaran fins al mes de desembre. Així, cada dijous, de 18.30 a 20.00 hores, les persones inscrites participaran en tallers de ball, teatre, jocs de taula, resolució de conflictes… Per a apuntar-se, les persones interessades es podran dirigir a l’Oficina d’Informació de l’Ajuntament.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «amb aquest programa no només reactivem l’activitat perduda a causa de les restriccions derivades de la pandèmia, sinó que suposa un respir i una oportunitat de combatre la soledat no desitjada que, en major mesura, ha afectat les persones majors».

D’aquesta manera, el mes d’abril estarà dedicat a conéixer-nos millor i a estimular els cinc sentits amb tallers de sensacions i teatre; al maig, es treballarà la psicomotricitat, la memòria, les habilitats socials i la resolució de conflictes; al juny serà el torn d’aprendre a planificar-nos, treballar l’estimulació del raonament i millorar la nostra imatge social.

Al setembre, es reprendrà el programa aprenent una comunicació més eficaç i recordant les cançons de hui i sempre; a l’octubre es realitzaran tallers en forma de jocs per a reactivar la memòria, com ‘Palabrea’ o ‘Alt el llapis’; i al novembre, es reprendran els jocs de la infància i s’aprendran altres nous de memòria visual i espacial. Finalment, el mes de desembre, s’organitzarà un festival de fi de curs amb tot l’aprés.