Alcàsser prepara un carnestoltes des de casa amb 250 premis per a donar suport al comerç local

Connect on Linked in

Les primeres 250 fotografies rebran una targeta regal de 50 euros per a consumir al municipi

El termini per a participar en #AlcàssertoltesACasa finalitza el pròxim 28 de febrer

Malgrat l’actual situació de pandèmia, les regidories de Joventut, Participació Ciutadana, Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Alcàsser no volien deixar passar l’oportunitat de gaudir, un any més, del carnestoltes, però, això sí, aquesta vegada des de casa. Sota el lema #AlcàssertoltesACasa, es proposa als veïns i veïnes del poble que es posen la seua millor disfressa, i participen en aquesta iniciativa que, a més, estarà carregada de premis per a fer costat al comerç local i a l’hostaleria.

Per a participar, tan sols serà necessari emplenar el formulari d’inscripció, que s’habilitarà en els diferents canals de comunicació de l’Ajuntament, així com en les xarxes de la Zona Jove El Dau. Així, l’enllaç d’inscripció per a les persones amb compte de Gmail és: https://forms.gle/Kzs4Cfy42kaLWqVt7, i per als demés l’enllaç serà: https://forms.gle/Qp3MshYRycRXQjRQ8. Els menors hauran de registrar-se amb un dels seus tutors legals.

Les primeres 250 fotografies que es reben estaran premiades amb una targeta regal de 50 euros per a consumir als comerços locals considerats no essencials, ja que són els més afectats per les restriccions. Per descomptat, cada persona registrada només podrà participar una vegada, i es descartaran les disfresses que continguen elements irrespectuosos o discriminatoris.

Per a l’alcaldessa del municipi Eva Zamora, «aquesta iniciativa pretén mantenir viu l’esperit del carnestoltes, però respectant les mesures de prevenció i sense perdre de vista la situació actual de la pandèmia. Així mateix, donem suport al comerç local no essencial amb una campanya de promoció en la qual es repartirà un total de 12.500 euros per a consumir al municipi».

El termini per a participar en #AlcàssertoltesACasa finalitza el pròxim 28 de febrer. Tota persona que s’inscriga dona consentiment a l’Ajuntament perquè puga publicar les imatges en els seus mitjans de comunicació.