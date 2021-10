Alcàsser prepara un Halloween carregat de novetats i experiències terrorífiques

Print This Post

Un escape room basat en “The Walking Dead” o una festa temàtica són algunes de les propostes

L’Ajuntament d’Alcàsser, des de la Regidoria de Joventut, ha volgut celebrar la tornada a la nova normalitat i ha preparat una programació especial per als dies 30 i 31 d’octubre, que no deixarà a ningú indiferent.

Les activitats de Halloween començaran la nit del dissabte 30 d’octubre amb una festa temàtica i sopar a les instal·lacions de la Zona Jove i CIJ “El Dau” en la qual podran assistir tots els joves d’Alcàsser que així ho desitgen, però, això sí, disfressats. Eixa nit, la Zona Jove i CIJ “El Dau” obrirà per primera vegada en calendari escolar en horari nocturn, de 20.00 a 00.00 hores, a petició de la joventut que freqüenta l’espai.

Així doncs, des de la Regidoria de Joventut es pretén donar resposta a la necessitat que la joventut d’Alcàsser necessita i reclama de tindre activitats d’oci en un espai propi en horari nocturn. De moment, s’ha previst que aquest oci nocturn es programe un dissabte al mes, oferint una activitat especial com és aquesta festa de Halloween.

Les activitats continuaran la vesprada-nit del 31 d’octubre amb una activitat molt especial: un “Urban escape” anomenat “La terminal”. Una activitat nova que està tenint molt d’èxit entre la població jove i que combina els escenaris i personatges típics dels coneguts passatges del terror, amb el misteri, enginy i destreses pròpies de l’activitat d’un escape room. Tot ambientat en la coneguda sèrie de la televisió estatunidenca “The Walking Dead”.

L’escenari de l’activitat serà l’edifici del Trinquet i el Dau. Aquesta activitat serà gratuïta i oberta a tota la població. S’oferirà una versió més senzilla per al públic familiar a la vesprada, de 17.30 a 21.00 hores, i altra versió més potent per al públic juvenil en horari nocturn de 22.00 a 1.30 hores.

Les persones interessades hauran d’inscriure’s de manera presencial a l’oficina de la Zona Jove i CIJ “El Dau” en horari de 15.00 a 20.30 hores, de dilluns a divendres. L’activitat es realitzarà en grups de 4 a 8 persones, l’entrada a l’edifici es farà cada 15 minuts, respectant tot el protocol Covid-19 especial per a l’activitat, i tindrà una duració aproximada d’uns 35 minuts. Cada grup en realitzar la inscripció podrà escollir l’horari que l’interesse dels que queden disponibles.

En paraules del regidor de Joventut, Xisco Martínez, «estem molt il·lusionats per poder tornar a fer activitats amb més gent i, a més, fer-ho amb una activitat tan innovadora i acceptada per la gent jove de la població». «Aquesta activitat ha de servir com a punt d’inflexió de la nova estratègia d’entreteniment i d’oci segur i saludable que es planteja des de l’àrea», ha afegit.

Per la seua banda, l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha animat a la joventut «a participar i gaudir d’aquesta experiència, però sense oblidar la importància de seguir respectant les mesures de prevenció de la COVID-19».