Alcàsser prepara un Pla Estratègic Municipal per a impulsar l’Agenda 2030

S’impulsaran iniciatives que fomenten la participació veïnal i l’escolta activa per a la seua elaboració

Alcàsser ja mira cap al futur. L’Ajuntament de la localitat ha posat en marxa l’elaboració d’un Pla Estratègic Municipal, amb l’objectiu d’establir els criteris per a construir un municipi millor. Per això, aquest pla tindrà com a pilars centrals tant la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com els paràmetres que marca l’Agenda 2030.

«Les circumstàncies actuals exigeixen accions de present, sense oblidar mirar cap a un futur en el qual Alcàsser brilla pel seu desenvolupament econòmic i socialment sostenible», assenyala l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora. D’aquesta manera, afig, «és el nostre deure continuar en el camí de la sostenibilitat, individual i col·lectiva, assumint amb valentia els reptes del segle XXI que hem d’assolir».

Així, el Pla Estratègic Municipal de l’Agenda 2030 no només marcarà els passos per a la consecució dels objectius, sinó que es garantirà mecanismes de participació i escolta activa perquè el teixit associatiu i productiu forme part d’aquesta transformació. En aquest sentit, s’impulsaran accions com a urnes personals, enquestes o tallers participatius.

I és que com bé explica l’alcaldessa, «tota la societat hem de formar part d’aquest gran canvi per a seguir en el camí de ser un poble de referència, on totes les persones tinguen cabuda i puguen desenvolupar els seus projectes de vida. En definitiva, un poble pioner en el respecte al seu entorn, garantint el futur de la nostra forma de vida, el nostre sistema productiu i de totes les generacions futures».