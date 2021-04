Alcàsser prepara una completa programació cultural per als pròxims tres mesos

Connect on Linked in

Totes les activitats es duran a terme seguint les mesures de seguretat i higiene

Teatre, cinema o música en directe són algunes de les activitats culturals que l’Ajuntament d’Alcàsser ha programat per als pròxims tres mesos. Complint amb totes les mesures de seguretat i higiene, la programació cultural de primavera ofereix propostes pensades per a tots els públics.

Així, el calendari arranca aquest divendres, 16 d’abril, amb la inauguració de l’exposició ‘Carmelina Sánchez Cutillas’, que es podrà visitar en l’escala i sala noble de l’ajuntament fins al pròxim 23 d’abril. A més, i en el marc de l’exposició, el 22 d’abril, a la sala de plens de l’Ajuntament, els amants de la literatura tenen una cita, a partir de les 17.30 h, en la Marató de lectura del llibre ‘Matèria de Bretanya’ de l’autora Carmelina Sánchez Cutillas, amb la col·laboració dels tallers de lectura d’Alcàsser i del Taller Municipal de Teatre.

La programació continuarà amb la representació teatral de ‘De fora vindrem’ de Purna teatre – 17 d’abril a les 19 h – i ‘La pícara de Sevilla’ de Reyes Ruíz – 24 d’abril a les 19 h – al Centre Cultural. Per últim, el 28 d’abril a les 18 h, serà el torn del lliurament de premis del certamen literari Carme Miquel i el reconeixement als col·lectius de la dona. El fermall d’or vindrà de la mà d’Ina Martí amb el recital ‘Paraula de dona’.

El Centre Cultural tornarà a ser l’escenari triat per a la programació del mes de maig. D’aquesta manera, el teatre familiar vindrà de la mà de ‘Rob’ – 8 de maig a les 19 h – i ‘Amic Frankie’ – dissabte 15 a les 19 h –. Així mateix, la companyia Cactus Teatre conquistarà als espectadors amb ‘Historia de una maestra’ – dissabte 22 a les 19 h –. Per descomptat, també hi haurà cabuda per al Concert de Primavera de la Coral Polifònica d’Alcàsser – 9 de maig a les 12 h – així com per al cinema fòrum ‘Manual de la buena esposa’, el dimarts 18 de maig a les 18 h i el cinema familiar amb ‘Los Croods 2’, el 29 de maig a les 19 h.

Finalment, juny serà el mes en què tinga lloc, d’una banda, al Centre Cultural, el concert final curs AIDO, dirigit per Cristóbal Soler – diumenge 6 a les 19 h – i l’obra de teatre familiar del Taller Municipal de Teatre d’Alcàsser – 26 de juny a les 19 h – i, per un altre, a la plaça del Castell, l’espectacle de teatre i circ ‘Tempus Magicus Circ’, que tindrà lloc el 15 de juny a les 20 h.

Tant l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, com la regidora de Cultura, Cristina Lucendo, s’han mostrat satisfetes d’una programació que «recupera l’activitat cultural al poble i, al mateix temps, fa costat a un sector que s’ha vist afectat a causa de la pandèmia de la Covid-19».

Des de l’àrea de Cultura es recorda que des de la web o l’app de l’Ajuntament es pot reservar i abonar les entrades. Així mateix, per a rebre més informació sobre les activitats culturals, la ciutadania pot enviar un correu a ccultural@alcasser.es.