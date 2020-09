Alcàsser recolza els clubs esportius i les associacions festives amb 30.000 euros en ajudes

Connect on Linked in

El Ple ha aprovat per unanimitat una línia 12.764 euros en subvencions per a associacions festives i altra de 18.700 euros per a clubs esportius locals

Eva Zamora: “Necessitaven tenir el suport de l’Ajuntament per a tirar endavant d’aquesta crisi”

L’Ajuntament d’Alcàsser ha obert dues línies de subvencions per a les associacions festives i clubs esportius locals per un valor de més de 30.000 euros. Unes ajudes que es van aprovar ahir per unanimitat al Ple municipal que seran “claus per a la reactivació del moviment associatiu del municipi”, segons ha assenyalat l’alcaldessa, Eva Zamora.

Respecte a les ajudes per a les associacions festives, l’Ajuntament destinarà un total de 12.764 euros a set entitats, segons la convocatòria d’acord amb les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions a entitats no lucratives de caràcter festiu aprovades en setembre de 2018.

Així, la Confraria Verge de l’Agost rebrà 1.455, 76 euros; la Confraria Verge del Carme, 789,53 euros; la Falla el Raval, 3.932,55 euros; la Falla Mercat, 3.743,89 euros; la Falla Trinquet, 1.193,66 euros; la Filà Mora Aljama Al-quasar, 558 euros; i la Filà Els Guardins de la Torre, 1.090,58 euros.

D’altra banda, el consistori també ha obert una línia de subvencions de 18.700 euros per als clubs esportius locals, segons la convocatòria d’acord amb les Bases Reguladores. En concret, l’Alcàsser CF rebrà 3.694 euros; el Club d’Handbol, 2.987 euros; el Club de Basket, 6.106 euros; els Olympiacos CF, 1.496 euros; el Club de Frontenis, 946 euros; l’Alcàsser CF Veterans, 1.339 euros; i, finalment, el Club de Busseig Mola Mola tindrà una ajuda de 2.133 euros.



L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha posat en valor la unanimitat dels grups municipals per a atorgar aquestes ajudes que “són claus per a la reactivació del moviment associatiu d’Alcàsser”. “Aquests clubs i entitats són una part fonamental de la societat del nostre municipi i necessitaven tenir el suport de l’Ajuntament per a tirar endavant d’aquesta crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19”, ha subratllat.