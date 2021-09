Alcàsser reforça l’equip d’atenció psicològica municipal

Connect on Linked in

A partir d’aquesta setmana, l’àrea de Serveis Socials s’amplia amb una nova professional en el camp de la psicologia

L’Ajuntament d’Alcàsser amplia, des de hui, l’equip de professionals de l’àrea de Serveis Socials amb la incorporació d’una psicòloga a jornada completa. Fins al moment, la plantilla municipal estava formada per una psicòloga dedicada a abordar casos d’infància i adolescència. Amb aquesta nova incorporació, el servei de psicologia municipal comptarà, a més, amb una professional per a atendre persones adultes, ja que formarà part de l’equip d’atenció primària bàsica E.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha valorat aquesta nova incorporació com a «necessària, ja que forma part del compromís d’aquest ajuntament per millorar l’atenció ciutadana, oferint eines que els ajuden a superar situacions difícils, i més especialment en un moment en què la pandèmia de la Covid-19 ha disparat la demanda d’aquest servei».

I és que com expliquen des de l’àrea de Serveis Socials, «les dificultats socioeconòmiques dels últims anys, així com els efectes ocasionats per la Covid-19, han generat gran vulnerabilitat en aspectes com ara la salut mental o estabilitat emocional, posant de manifest la necessitat de disposar de serveis d’atenció psicològica on acudir a la recerca d’orientació, assessorament i teràpia».

Després d’aquesta nova incorporació, l’Ajuntament d’Alcàsser reafirma la seua aposta per oferir uns Serveis Socials de qualitat, capaços de donar una resposta ràpida i efectiva i adaptats a una realitat cada vegada més complexa i canviant. Per això, s’ha creat un equip multidisciplinari capacitat per a abastar les diferents dificultats que puguen sorgir en les famílies al llarg de tot el cicle vital, treballant sempre de manera coordinada, transversal i en xarxa amb els diferents recursos sanitaris, educatius i dels àmbits policial i judicial i, per descomptat, tenint sempre present l’atenció individualitzada i adaptada a les necessitats de cada persona.

Per a accedir a aquest servei municipal, només serà necessari residir a Alcàsser.