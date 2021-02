Alcàsser s’adhereix a programes d’ajudes per als sectors més afectats

Print This Post

Els sectors més afectats per la pandèmia podran sol·licitar tant les ajudes del Pla Resistir, com les de Labora

Els sectors més afectats per la pandèmia ja poden sol·licitar les diferents ajudes a les quals s’ha adherit l’Ajuntament d’Alcàsser amb l’objectiu de fer costat a aquells que pitjor l’estan passant a causa de les restriccions per a frenar l’expansió del coronavirus.

D’aquesta manera, Alcàsser s’ha unit al Pla Resistir, impulsat per la Generalitat Valenciana, Diputació de València i ajuntaments, que oferirà ajudes directes a les empreses del municipi relacionades amb el sector de l’hostaleria i restauració, activitats turístiques i artístiques i sectors relacionats amb la festa.

Un total de 260.151 € del Pla Resistir arribaran a Alcàsser, dels quals 39.022,65 € són d’aportació municipal. A través d’aquestes ajudes directes, tant les microempreses, amb un màxim de 10 persones treballadores a càrrec seu, com les persones autònomes rebran un fix de 2.000 euros i una variable de 200 euros en funció dels treballadors afiliats a la Seguretat Social amb data de 31 de desembre de 2020.

En breu, a través de la web de l’Ajuntament d’Alcàsser, es publicaran les bases d’inscripció amb tota la informació sobre la documentació que s’haurà de presentar per a rebre aquestes ajudes.

D’altra banda, Labora ha llançat altres ajudes a empreses i autònoms afectats per la Covid-19, que estan dirigides als sectors de l’hostaleria, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci. La quantia a percebre serà de 600 euros per cada persona que figure d’alta en la Seguretat Social amb contracte laboral a jornada completa i, en cas de jornada parcial, l’ajuda serà de 300 euros.

El termini de presentació per a aquestes ajudes estarà actiu fins al pròxim 17 de febrer a les 23.59 hores. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment EMPCOV 2021 de la web de Labora.

No obstant això, per a més informació, es podrà acudir, amb cita prèvia, a l’oficina ADL d’Alcàsser, o telefonar al 961 240 347 Ext. 222 / 245 en horari de 9.00 a 14.00 hores.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «aquestes ajudes són imprescindibles perquè els sectors que més estan patint les restriccions puguen seguir amb la seua activitat quan tot això haja passat. Per a aquest equip de govern és fonamental que es mantinga actiu tot el teixit empresarial del municipi i, per aquest motiu, treballem en la recuperació econòmica sense que ningú es quede arrere».

Totes dues ajudes són compatibles.